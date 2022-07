SCF Partners et T.D. Williamson, leader mondial dans le secteur de l'entretien des infrastructures de pipelines, annoncent un partenariat d'investissement





SCF Partners (« SCF ») et T.D. Williamson, Inc. (« TDW ») se réjouissent d'annoncer un partenariat d'investissement. SCF, cabinet d'investissement dans le secteur énergétique, a investi dans TDW, un leader mondial dans le domaine des produits et services d'intervention, d'isolation, d'inspection et de ramonage destinés aux secteurs de la collecte, du transport et de la distribution de l'industrie des pipelines. TDW contribue à entretenir les actifs critiques partout dans le monde, desservant ses clients sur 6 continents et dans plus de 100 pays.

Créée en 1920, TDW est un leader dans le secteur de l'entretien et de l'intégrité des pipelines depuis plus de 100 ans. La société possède près de 500 brevets déposés et en instance et a lancé plusieurs technologies clés telles que les râcleurs, les inspections de diamétrage, ainsi que le piquage sur conduite en charge et l'obturation, qui se sont avérées cruciales pour préserver l'entretien, la sécurité et l'exploitation des actifs de pipelines critiques à travers le monde. Les clients du secteur des pipelines continuent de se tourner vers TDW pour résoudre leurs défis techniques les plus complexes.

« Ce partenariat positionne idéalement la marque et les technologies leaders du marché de TDW grâce à l'expertise approfondie de SCF en matière financière et stratégique, afin de créer pour l'avenir une entreprise solide axée sur la croissance » a déclaré Robert McGrew, PDG de TDW. « Je suis impatient de tirer parti de ce qui rend TDW unique aujourd'hui et de saisir les nouvelles opportunités qu'offrira ce partenariat avec SCF. »

« SCF est honorée de s'associer à une entreprise légendaire comme TDW », a déclaré David Baldwin, associé chez SCF. « La famille Williamson a bâti une entreprise exceptionnelle ces 100 dernières années, et SCF se réjouit de participer à ce prochain chapitre de TDW. Nous admirons depuis toujours l'engagement de la société en faveur de ses employés, de ses clients, et du secteur. Nous sommes impatients de travailler avec la famille et l'équipe de direction pour nous appuyer sur leur succès passé et contribuer à la croissance de l'entreprise dans le cadre de ce nouveau cycle énergétique. »

« À l'heure où la demande mondiale en énergie et ses exigences en constante évolution soulèvent des défis opérationnels et stratégiques considérables pour le secteur que nous desservons, nous apprécions l'opportunité de travailler aux côtés de SCF pour améliorer et développer le service et le support que nous délivrons à nos clients. Nous sommes impatients d'entamer notre deuxième siècle de service au secteur énergétique aux côtés de SCF en tant que partenaire et collaborateur », a déclaré Dick Williamson, président émérite.

« TDW est célèbre pour ses produits et services de classe mondiale, son accent placé sur la sécurité et l'intégrité, ainsi que ses solutions innovantes qui veillent à ce que les produits énergétique critiques atteignent leurs marchés finaux en toute sécurité », a ajouté Deviyani Misra-Godwin, vice-présidente de SCF. « Nous nous réjouissons à l'idée d'aider TDW à continuer d'entretenir les actifs patrimoniaux et de tirer parti de son expertise et de son expérience pour bâtir et entretenir les infrastructures qui seront nécessaires à l'avenir pour le succès de la transition énergétique. »

À propos de T.D. Williamson

T.D. Williamson (« TDW ») dessert les secteurs de la collecte, de la transmission et de la distribution de l'industrie des pipelines grâce à un portefeuille global de produits et services qui incluent des solutions avancées d'isolation, de ramonage intégré et d'évaluation de l'intégrité. Proposant des applications à terre et en mer, TDW offre de nombreuses activités d'entretien de pipelines et d'optimisation des actifs. TDW entretient des relations à long terme avec des opérateurs de pipelines qui perdurent tout au long de la vie d'un pipeline. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tdwilliamson.com.

À propos de SCF Partners

Créée en 1989, la société SCF fournit des capitaux propres et un accompagnement stratégique vers la croissance afin de bâtir et développer des entreprises de premier plan dans les domaines des services, équipements et technologies énergétiques, qui exercent leurs activités dans le monde entier. Au cours de son histoire, SCF a investi dans plus de 70 entreprises plateformes et a procédé à plus de 400 acquisitions supplémentaires pour développer 18 sociétés de services et équipements énergétiques cotées en bourse. La société est basée à Houston, au Texas, et possède des bureaux à Calgary, Singapour, Aberdeen, ainsi qu'en Australie. Apprenez-en plus sur www.scfpartners.com.

Conseillers

Raymond James & Associates, Inc. ont agi en tant que conseillers financiers exclusifs auprès de TDW. Vinson & Elkins LLP ont agi en tant que conseillers juridiques exclusifs auprès de SCF. Crowe & Dunlevy, Baker Botts LLP et Allen & Overy LLP ont agi en tant que conseillers juridiques exclusifs auprès de TDW.

