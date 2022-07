Produits Kruger se place en cinquième position sur la liste des 50 meilleures entreprises citoyennes de Corporate Knights 2022





MISSISSAUGA, Ontario, 05 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Produits Kruger s'est classée au cinquième rang de la liste annuelle des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de Corporate Knights. Il s'agit de la cinquième année consécutive, dont deux où Produits Kruger a fait partie de la liste des 10 meilleures.



« Nous sommes honorés d'être reconnus par Corporate Knights, l'un des groupes de réflexion sur l'environnement les plus respectés au Canada, pour notre engagement envers le développement durable et les progrès que nous avons réalisés », a déclaré Dino Bianco, chef de la direction, Produits Kruger. « Le développement durable est étroitement lié à notre mission, qui est de rendre la vie quotidienne plus confortable, et nous nous efforçons de l'intégrer de plus en plus profondément dans notre organisation afin de faire une différence positive pour l'avenir. »

Les 50 meilleures entreprises citoyennes représentent la norme et l'ambition montantes en ce qui a trait au leadership en matière de développement durable des entreprises au Canada. Le classement est basé uniquement sur des données quantitatives soumises sur une série de mesures ESG.

Cette année, Produits Kruger s'est distinguée en obtenant des scores du quartile supérieur pour ce qui est des revenus verts, de la productivité des déchets, du rapport entre le salaire du chef de la direction et celui de l'employé moyen, de la rotation du personnel et de la diversité raciale des cadres. Ces réalisations sont le résultat d'un effort de l'ensemble du personnel de l'entreprise et des usines. Elles ont été animées par l'objectif commun de réduire notre empreinte environnementale et de renforcer notre entreprise.

À propos de Produits Kruger s.e.c.

PK s.e.c. est le plus grand fabricant de produits de papier à usage domestique, industriel et commercial au Canada. PK s.e.c. dessert le marché de consommation canadien avec des marques bien connues comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, BonterraMC et Scotties®'. Aux États-Unis, PK s.e.c. fabrique la marque White Cloud®, ainsi que de nombreux produits de marques maison. La division des Produits hors foyer fabrique des produits économiques de haute qualité pour distribution à une grande variété d'établissements commerciaux et publics. PK s.e.c. compte environ 2 700 employés et a été nommée l'un des meilleurs employeurs du Grand Toronto pendant dix années consécutives. L'entreprise exploite neuf usines en Amérique du Nord qui ont obtenu la certification de la chaîne de traçabilité (CoC) du FSC® (code de licence FSC® C-104904). Pour plus de renseignements, visitez www.produitskruger.ca.

Pour en savoir plus :

François Paroyan

Vice-président principal, avocat général et responsable des affaires corporatives

Produits Kruger s.e.c.

416-606-6735

[email protected]

Communiqué envoyé le 5 juillet 2022 à 17:25 et diffusé par :