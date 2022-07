AM-Pharma annonce la publication des résultats d'une étude in vivo sur l'insuffisance rénale aiguë attestant du double mécanisme protecteur de l'ilofotase alfa





AM-Pharma B.V., un leader émergent axé sur la mise au point de traitements contre des maladies graves, a annoncé aujourd'hui la publication, dans la revue Frontiers in Medicine-Nephrology de nouvelles données montrant que l'ilofotase alfa offrait une protection contre l'insuffisance rénale aiguë (IRA) induite par ischémie-reperfusion. Selon l'étude, l'ilofotase alfa protège les reins des rats et des souris grâce à l'activation des récepteurs de l'adénosine lorsque ces rongeurs présentent une IRA induite par ischémie-reperfusion. Les données peuvent dès à présent être consultées en ligne à l'adresse https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2022.931293/abstract.

Cette étude apporte de plus amples informations relatives au mécanisme d'action de l'ilofotase alfa et montre que la signalisation des récepteurs de l'adénosine joue un rôle dans l'activité du médicament en restaurant l'homéostasie par conversion de l'ATP extracellulaire en adénosine activant la signalisation des récepteurs de l'adénosine anti-inflammatoire chez les modèles animaux communs présentant une IRA. Le dosage de 1 000 U/kg testé lors de cette étude est comparable au dosage testé actuellement dans le cadre de l'essai clinique pivot mondial de Phase III portant sur l'utilisation de l'ilofotase alfa pour traiter l'insuffisance rénale aiguë associée à la septicémie.

« Nous sommes galvanisés par les résultats de cette étude, ces données validant davantage le rôle de l'ilofotase alfa dans la protection des reins lors d'épisodes d'insuffisance rénale aiguë », a déclaré le Dr Maarten Kraan, directeur médical d'AM-Pharma. « Les résultats publiés par les auteurs reconnus de cette publication montrent que l'intensification de la signalisation de l'adénosine est un élément clé du mécanisme d'action de l'ilofotase alfa en cas d'IRA induite par ischémie-reperfusion chez les rongeurs, et corroborent encore un peu plus le potentiel de l'ilofotase alfa comme option thérapeutique en cas d'IRA. »

À propos de l'ilofotase alfa

L'ilofotase alfa est une phosphatase alcaline recombinante exclusive, développée à partir de deux isoformes humaines de phosphatase alcaline, qui s'est révélée stable et très active lors de nombreux essais cliniques. L'enzyme recombinante présente une formidable activité de déphosphorylation et de détoxification des motifs moléculaires associés aux dommages (DAMP, Damage Associated Molecular Pattern) et des motifs moléculaires associés aux agents pathogènes (PAMP, Pathogen-associated molecular pattern), tels que le lipopolysaccharide (LPS), l'ATP, l'ADP et d'autres substrats extracellulaires qui provoquent une inflammation aiguë, une coagulation et une ischémie microvasculaire rénale après une septicémie ou des lésions induites par l'ischémie. Des recherches ont montré que la déphosphorylation de l'ATP a un double effet de protection contre les lésions rénales. Lorsque l'ATP pro-inflammatoire est déphosphorylé, l'adénosine obtenue réduit davantage l'inflammation par l'activation de la voie immunosuppressive du récepteur A2a de l'adénosine.

À propos d'AM-Pharma

L'objectif d'AM-Pharma est de sauver et d'améliorer la vie des patients confrontés à des maladies graves. Notre priorité initiale vise les lésions rénales aiguës associées au sepsis, qui causent le décès de centaines de milliers de personnes hospitalisées chaque année. Notre composé exclusif, l'ilofotase alfa, peut potentiellement devenir le premier traitement de l'insuffisance rénale aiguë associée au sepsis et fait actuellement l'objet d'un essai clinique pivot mondial de Phase III. Nous sommes une équipe spécialisée s'efforçant de mettre des options de traitement à la disposition des patients gravement malades, de leurs familles et des professionnels des soins intensifs. Pour en savoir plus à notre sujet, rendez-vous sur notre site : www.am-pharma.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 juillet 2022 à 17:15 et diffusé par :