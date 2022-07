La ministre St-Onge dévoile le nom d'un autre récipiendaire national dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous : Rowing Canada Aviron





L'investissement permettra de faciliter l'accès à des activités sportives organisées à l'échelle locale et d'éliminer les obstacles à la participation du sport. La liste exhaustive des organismes désignés récipiendaires nationaux sera dévoilée cet été.

VICTORIA, BC, le 5 juill. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à bâtir des communautés plus fortes et en santé dans l'ensemble du pays. Le pouvoir transformateur du sport joue un rôle important dans la réalisation de cet objectif. Il renforce l'estime de soi et les compétences de leadership, tout en permettant aux Canadiennes et aux Canadiens de grandir et de s'épanouir physiquement, émotionnellement et socialement.

Afin de soutenir le sport organisé à l'échelle communautaire, l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, a annoncé aujourd'hui que Rowing Canada Aviron, un organisme national, allait recevoir 885 000 dollars en 2022-2023 dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous.

Les clubs Rowing Canada Aviron seront invités à soumettre leurs demandes à Rowing Canada Aviron pour recevoir une aide financière et réaliser leurs projets sur le terrain, les fonds seront distribués dès cet été. Les activités proposées devront permettre d'abolir les obstacles qui nuisent à la participation au sport, en particulier parmi les communautés noires, autochtones, racisées, ou encore les groupes 2ELGBTQQIA+, les gens à faible revenu et les nouveaux arrivants, de même que les personnes handicapées.

La ministre St-Onge a également profité de l'occasion pour annoncer que le monde de l'aviron recevra une aide de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan). L'agence PacifiCan versera 500 500 dollars dans le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) afin de soutenir l'Association canadienne d'aviron amateur.

Le soutien financier aidera l'Association à ériger un nouveau centre national d'entraînement pour héberger le groupe d'aviron de la vallée de la Cowichan en mettant les infrastructures à niveau, notamment en aménageant de nouveaux espaces de stationnement, des chemins d'accès durables et accessibles, une aire d'entreposage, une remise à bateaux (entraîneur) et des quais de lancement des embarcations.

Rowing Canada Aviron, la Fondation Bon départ de Canadian Tire et SportJeunesse Canada sont les trois premiers récipiendaires nationaux à faire l'objet d'une annonce de l'initiative Le sport communautaire pour tous. Bientôt, les groupes communautaires auront plus d'occasions de présenter des demandes de financement puisque les autres récipiendaires nationaux seront annoncés cet été. Les récipiendaires nationaux sont chargés de redistribuer les fonds aux groupes communautaires.

Comme nous l'avons annoncé dans le budget de 2021, jusqu'à 80 millions de dollars répartis sur deux ans seront distribués au pays. L'investissement servira à faciliter l'accès à des activités sportives organisées à l'échelle locale et à éliminer les obstacles à la participation au sport.

Citations

« Chaque Canadien et Canadienne devraient avoir accès à des activités physiques de qualité. Grâce au soutien annoncé aujourd'hui, notre gouvernement réitère son engagement à bâtir des communautés plus fortes et plus en santé partout au pays. Le pouvoir inclusif du sport nous permet de créer des ponts au sein de nos communautés. Au sortir de la pandémie, nous avons besoin de nous rassembler et de bouger ensemble plus que jamais. C'est pourquoi nous avons à coeur d'éliminer les obstacles à la participation au sport en aidant ceux et celles qui ont été les plus touchés par la COVID-19 à adopter des modes de vie sains. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Nous nous devons d'aider les collectivités de la Colombie-Britannique à reprendre leur vitesse de croisière et à devenir plus fortes et plus résilientes. Grâce à cet investissement, nous contribuerons à l'édification d'infrastructures modernes et fiables, en plus de fournir une nouvelle installation à d'autres Canadiens et Canadiennes qui souhaitent faire de l'aviron. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Les Canadiens et Canadiennes ont besoin de l'activité physique et des loisirs pour être en santé physiquement et mentalement, pour développer un sentiment d'appartenance à la communauté, et pour avoir du plaisir. Cependant, il y a parfois trop d'obstacles qui les empêchent de s'adonner à leurs activités préférées. Nous sommes déterminés à soutenir nos voisins dans leur quête d'un mode de vie plus sain et plus heureux, et ces investissements soutiennent ces objectifs. »

- Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports

« Nous sommes infiniment reconnaissants envers Sport Canada et la ministre St-Onge pour leur aide. L'aviron est un sport qui met en valeur l'activité physique, qui permet aux gens de profiter du plein air et qui se pratique à tout âge. L'organisme Rowing Canada Aviron s'engage à instaurer une culture sportive accueillante et inclusive, à l'image de la diversité de notre société. Grâce à cette aide financière, les clubs d'aviron au pays pourront dorénavant élaborer des programmes ciblés de sorte que notre sport sera accessible à tout le monde. »

- Carol Purcer, présidente, Rowing Canada Aviron

Les faits en bref

L'initiative Le sport communautaire pour tous vise à rétablir et à augmenter les taux de participation au sport, en particulier parmi les communautés noires, autochtones, racisées, 2ELGBTQQIA+ ainsi que les personnes à faible revenu, les nouveaux arrivants et les gens handicapés. Les projets respecteront les principes suivants.

Abordables : les projets seront offerts à un coût minime, voire nul, pour les participants.

: les projets seront offerts à un coût minime, voire nul, pour les participants. Axés sur les résultats : les projets seront mis en oeuvre de manière à accroître la participation au sport et le maintien de la pratique sportive au sein des communautés dignes d'équité et, en définitive, à susciter des changements comportementaux.

: les projets seront mis en oeuvre de manière à accroître la participation au sport et le maintien de la pratique sportive au sein des communautés dignes d'équité et, en définitive, à susciter des changements comportementaux. Axés sur le sport organisé : bien que d'autres activités puissent être incluses (notamment le développement des habiletés de mouvement), l'activité principale doit être le sport organisé et doit respecter les pratiques sportives sécuritaires.

: bien que d'autres activités puissent être incluses (notamment le développement des habiletés de mouvement), l'activité principale doit être le sport organisé et doit respecter les pratiques sportives sécuritaires. Écologiques : la réalisation des projets devrait avoir une incidence minimale ou positive sur l'environnement.

: la réalisation des projets devrait avoir une incidence minimale ou positive sur l'environnement. Accessibles : les projets doivent être adaptés aux groupes dignes d'équité, mais ne doivent pas nécessairement être exclusifs et peuvent être ouverts à tous, et doivent inclure un large éventail de capacités sportives.

les projets doivent être adaptés aux groupes dignes d'équité, mais ne doivent pas nécessairement être exclusifs et peuvent être ouverts à tous, et doivent inclure un large éventail de capacités sportives. Disponibles : les projets doivent viser des communautés mal desservies et chercher à atteindre une diversité régionale.

Lancé à l'été 2021, le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) verse une somme de 500 millions de dollars sur deux ans aux agences de développement régional du Canada pour investir dans des espaces publics communs et inclusifs.

Le 15 juin 2022, le gouvernement du Canada a dévoilé le nom des deux premiers récipiendaires nationaux pour l'initiative Le sport communautaire pour tous : Fondation Bon départ de Canadian Tire (6 858 000 dollars) et SportJeunesse Canada (4 430 000 dollars).

Les groupes communautaires sont invités à communiquer avec la Fondation Bon départ Canadian Tire et SportJeunesse Canada pour savoir comment soumettre leurs propositions et recevoir du financement, tandis que les clubs associés à Rowing Canada Aviron seront bientôt appelés à transmettre leurs demandes à Rowing Canada Aviron pour recevoir une aide financière.

Rowing Canada Aviron est l'organisme sans but lucratif reconnu par le gouvernement du Canada et le Comité olympique canadien comme organisme national du sport de l'aviron au Canada.

Rowing Canada Aviron est membre du Comité olympique canadien, du Comité paralympique canadien et de la Fédération internationale des sociétés d'aviron (FISA), la fédération internationale pour le sport de l'aviron.

