Avis aux médias - Développement d'un pôle nautique, récréotouristique et culturel aux abords du canal de Lachine





MONTRÉAL, le 5 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La mairesse de Lachine et responsable de la concertation avec les arrondissements et de l'eau au comité exécutif, Maja Vodanovic, et la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif, Ericka Alneus, invitent les représentant-es des médias au lancement d'une démarche en vue de l'élaboration du plan d'ensemble des abords du canal et de la baie de Lachine.

Date : Le jeudi 7 juillet 2022



Heure : 17 h 30



Lieu : Vieille brasserie de Lachine

2 801, boul. Saint-Joseph, Lachine, H8S 4B7

Les représentant-es des médias sont invité-es à confirmer leur présence à [email protected]

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 5 juillet 2022 à 15:12 et diffusé par :