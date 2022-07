Geek Bar lance une nouvelle charte de la chaîne d'approvisionnement pour le marché britannique





SHENZHEN, Chine, 5 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Le principal fabricant de cigarettes électroniques, Geek Bar, a lancé une nouvelle charte pour sa chaîne d'approvisionnement afin de garantir les normes de fonctionnement les plus élevées parmi les distributeurs et les détaillants et de se prémunir contre l'entrée sur le marché britannique de produits non conformes et contrefaits portant l'identité de la marque. Cette charte est également conçue pour lutter contre la vente de produits de la société à des mineurs.

Cette charte est la dernière initiative en date de l'entreprise pour faire face au problème des cigarettes électroniques jetables illicites qui se retrouvent sur le marché britannique, ce qui a conduit à de nombreux contrôles des services de contrôle des marchés dans de nombreux points de vente au détail. L'entreprise a joué un rôle déterminant dans la fermeture d'usines fabriquant des produits de contrefaçon en Chine, dans la publication de conseils sur le repérage des produits contrefaits, dans la collaboration étroite avec l'Association britannique de l'industrie des cigarettes électroniques et d'autres associations de commerce de détail pour sensibiliser aux problèmes de la chaîne d'approvisionnement des cigarettes électroniques jetables, et dans la révision de ses emballages et de son design pour garantir une conformité maximale aux normes et réglementations relatives aux produits.

Dans le cadre de la lutte contre l'augmentation des mauvaises pratiques dans la distribution et la vente au détail de cigarettes électroniques jetables, la nouvelle charte de l'entreprise couvre tous les aspects de la chaîne d'approvisionnement, de l'achat des produits à la vente des appareils au client. Dans cette charte, l'entreprise s'engage, ainsi que ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement, à :

S'approvisionner en composants et ingrédients de la plus haute qualité et pureté pour garantir la qualité inégalée des produits sur le marché ;

pour garantir la qualité inégalée des produits sur le marché ; Des processus robustes de développement de nouveaux produits afin de garantir une conformité totale avec les exigences d'approbation rigoureuses de la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) ;

de nouveaux produits afin de garantir une conformité totale avec les exigences d'approbation rigoureuses de la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) ; Un contrôle rigoureux des lots pour que les détaillants et les distributeurs puissent facilement vérifier si un produit comporte un numéro de lot britannique ;

pour que les détaillants et les distributeurs puissent facilement vérifier si un produit comporte un numéro de lot britannique ; Des contrats de distribution clairement définis avec tous les distributeurs, indiquant les territoires dans lesquels ils peuvent vendre en fonction de la législation relative à la capacité des e-liquides et aux concentrations de nicotine ;

définis avec tous les distributeurs, indiquant les territoires dans lesquels ils peuvent vendre en fonction de la législation relative à la capacité des e-liquides et aux concentrations de nicotine ; Des procédures de rappel de produits très réactives , qui alerteront immédiatement les distributeurs lorsqu'une telle situation se présentera afin que l'information puisse être transmise en cascade en aval de la chaîne d'approvisionnement ;

, qui alerteront immédiatement les distributeurs lorsqu'une telle situation se présentera afin que l'information puisse être transmise en cascade en aval de la chaîne d'approvisionnement ; La transparence des informations sur la santé et la sécurité des produits , en veillant à ce que tous les détails sur les dangers identifiés dans le contenu du produit soient communiqués efficacement aux consommateurs sur l'emballage, conformément aux règlements sur la classification, l'étiquetage et l'emballage. Dans le cadre de ce processus, Geek Bar effectuera des contrôles de classification et d'étiquetage sur chaque produit fabriqué.

, en veillant à ce que tous les détails sur les dangers identifiés dans le contenu du produit soient communiqués efficacement aux consommateurs sur l'emballage, conformément aux règlements sur la classification, l'étiquetage et l'emballage. Dans le cadre de ce processus, Geek Bar effectuera des contrôles de classification et d'étiquetage sur chaque produit fabriqué. Un étiquetage visant les adultes qui indique clairement que les produits sont uniquement destinés à la vente aux personnes âgées de 18 ans ou plus ;

qui indique clairement que les produits sont uniquement destinés à la vente aux personnes âgées de 18 ans ou plus ; Des contrôles d'authenticité des produits pour les détaillants et les consommateurs . Ainsi, en cas de doute sur le produit qu'ils achètent, ils pourront confirmer son authenticité en vérifiant le code de sécurité qui est clairement visible sur l'emballage à l'adresse http://www.geekbar.com/security-code.html

. Ainsi, en cas de doute sur le produit qu'ils achètent, ils pourront confirmer son authenticité en vérifiant le code de sécurité qui est clairement visible sur l'emballage à l'adresse Des produits inviolables grâce à un nouveau sceau intégré au sommet de l'emballage, qui permettra aux consommateurs d'ouvrir la cigarette électronique à l'aide d'une pince et aidera à détecter toute tentative d'altération du contenu au cours de son déplacement dans la chaîne d'approvisionnement.

La charte souligne également l'engagement de l'entreprise en faveur de la durabilité environnementale, alors que l'entreprise s'engage dans un voyage vers la neutralité carbone à travers ses opérations et sa chaîne d'approvisionnement, de l'approvisionnement à l'élimination.

Allen Yang, directeur général de Geek Bar, a déclaré : « Notre charte, qui a été soigneusement élaborée, est conçue pour placer la barre très haut en ce qui concerne les normes de la vape jetable dans la chaîne d'approvisionnement. Ces normes ont fait l'objet d'un examen minutieux au cours des derniers mois, la catégorie ayant suscité un intérêt et une demande considérables.

Nous avons travaillé sans relâche au cours des six derniers mois pour revoir nos opérations commerciales afin de nous assurer que rien n'a été négligé et que les fumeurs adultes continuent de profiter de la plus haute qualité et de l'expérience de vapotage la plus sûre en utilisant nos produits. »

Il a ajouté : « Nous ne tolérerons pas les mauvaises pratiques des distributeurs et des détaillants qui veulent fournir et vendre nos produits mais ne le font pas de manière légitime. Grâce à l'élaboration de cette charte, nous faisons encore mieux pour garantir que les commerçants malhonnêtes ne réussissent pas sur notre marché. »

Au Royaume-Uni, la réglementation stipule que les cigarettes électroniques jetables ne doivent pas contenir plus de 20 mg/ml de nicotine ni avoir une capacité de liquide supérieure à 2 ml. Les cigarettes Geek Bar Pros, fabriqués pour les marchés de la directive sur les produits non tabagiques, où les réglementations sont différentes et autorisent des concentrations de nicotine plus élevées, font partie des produits non conformes qui se retrouvent sur le marché britannique.

M. Yang a également renforcé la volonté de l'entreprise d'améliorer considérablement son impact sur l'environnement. « Nous avons déjà fait en sorte que certains éléments de nos emballages soient recyclables et nous voulons aller beaucoup plus loin en examinant nos performances environnementales tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Nous examinerons les références en matière de durabilité de nos fournisseurs et des autres partenaires de la chaîne d'approvisionnement, l'impact environnemental de nos opérations de fabrication et de distribution mondiale ainsi que l'élimination de nos produits. Notre objectif est de devenir le fabricant de cigarettes électroniques jetables le plus écologique au monde. »

