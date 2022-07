Skyhawk annonce un accord de collaboration avec Sanofi concernant des cibles en oncologie et en immunologie





Les entreprises tireront parti de la plateforme exclusive SkySTARtm de Skyhawk pour découvrir et mettre au point de nouvelles petites molécules qui modulent l'épissage de l'ARN afin d'atteindre des cibles ambitieuses en oncologie et en immunologie.

Skyhawk reçoit un paiement forfaitaire unique de 54 millions de dollars, ce qui représente potentiellement plus de 2 milliards de dollars en paiements d'étape sur le plan du développement global, de la réglementation et de commercialisation.

PARIS et BOSTON, 5 juillet 2022 /CNW/ - Skyhawk Therapeutics, Inc. a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de collaboration exclusif à l'échelle mondiale avec Sanofi pour découvrir et mettre au point de nouvelles petites molécules qui modulent l'épissage d'ARN dans le but d'atteindre des cibles ambitieuses en oncologie et en immunologie.

Frank Nestle

Responsable mondial de la recherche et directeur scientifique, Sanofi

« Nous attendons avec impatience cette collaboration avec Skyhawk, un pionnier dans le développement de nouvelles petites molécules qui modulent les sites d'épissage de l'ARN. La plateforme SkySTARtm de Skyhawk, qui intègre des outils exclusifs de biologie computationnelle, des modèles cinétiques et des modèles structuraux conformationnels de l'ARN, offre une excellente occasion de mettre au point des médicaments pour le traitement de cibles visant certaines maladies qui, de nos jours, n'ont que peu ou pas d'options thérapeutiques. »

Bill Haney

Chef de la direction, Skyhawk Therapeutics

« Sanofi est un chef de file mondial dans le développement et la commercialisation de thérapies novatrices, et nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec son équipe talentueuse à la création de nouvelles petites molécules thérapeutiques qui modifient l'épissage de l'ARN pour le traitement de maladies graves dont les besoins sont criants. Nous sommes heureux de mettre au point des médicaments pour atteindre des cibles ambitieuses en collaboration avec Sanofi, et nous nous réjouissons à l'idée de travailler ensemble à l'élaboration de ces programmes de traitement appelés à devenir les premiers et les meilleurs de leur catégorie. »

Modalités de l'accord

En vertu de l'accord de collaboration, Sanofi versera à 54 millions à Skyhawk sous forme de paiement forfaitaire unique. Skyhawk accordera une licence exclusive à Sanofi concernant les droits de propriété intellectuelle à l'échelle mondiale associés aux candidats découverts et développés dans le cadre de la collaboration et qui sont dirigés vers les cibles du programme. Une fois que le candidat aura obtenu le statut de « development candidate », Sanofi assumera la responsabilité du développement et de la commercialisation. Skyhawk est également admissible à recevoir plus de 2 milliards de dollars en paiements d'étape, ainsi que des redevances potentielles sur les ventes futures.

À propos de Skyhawk Therapeutics

Skyhawk développe et commercialise des traitements à l'aide de sa nouvelle plateforme SkySTARtm, créant de petites molécules qui offrent des traitements révolutionnaires aux patients. Skyhawk mise sur des collaborations productives dans un large éventail de domaines de spécialisation, des maladies neurodégénératives à l'oncologie.

