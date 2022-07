Fluence acquiert Sturnis365 pour la gestion collaborative de la divulgation et le reporting narratif





Fluence Technologies, le seul fournisseur de logiciels de consolidation, de clôture et de reporting financiers spécialement conçus pour les entreprises à forte croissance, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Sturnis365, le fournisseur leader de solutions intelligentes et collaboratives de gestion de la divulgation et de reporting narratif.

Sturnis365 compte des dizaines de clients publics, privés et pré-IPO dans toute l'Europe, dont AB InBev, Enel Group, Rothschild & Co, Bouygues Group, Ferragamo et KBC Bank. Comme Fluence, Sturnis365 offre une interface familière de Microsoft Office et un flux de travail spécifique à un domaine pour automatiser la production collaborative de rapports, grâce à l'association des données de l'entreprise et des textes narratifs :

Adoption immédiate par les professionnels de la finance et des affaires commerciales au regard du reporting disponible dans leur système ERP.

Gains d'efficacité dans la production de rapports au regard des feuilles de calcul Excel, des documents Word et PowerPoint.

Des rapports internes et externes fiables et précis pour toutes les parties prenantes, les auditeurs et les organismes de réglementation.

« Sturnis365 s'inscrit naturellement dans notre solution de consolidation, de clôture et de reporting afin que les directeurs financiers puissent garder une longueur d'avance sur l'évolution des demandes de reporting du Bureau des finances », a déclaré Michael Morrison, CEO de Fluence Technologies. « De plus, Sturnis365 renforce notre position en Europe, où se trouvent plus de 70 % de leurs clients et partenaires. Nous gagnons également des employés chevronnés dotés d'un puissant « ADN » en gestion collaborative de la divulgation ».

« Nous sommes enthousiasmés par la valeur que Fluence et Sturnis365 offrent à nos clients et partenaires », a déclaré Didier Katz, cofondateur et directeur de Sturnis365. « Les entreprises du monde entier recherchent une solution qui associe la consolidation financière, la clôture et la gestion des informations en une seule offre. Aujourd'hui, Fluence est le seul acteur du marché à pouvoir répondre à ce besoin ».

Katz et les cofondateurs de Sturnis365, Marco Mattei et Piero Ferreri, rejoignent l'équipe de direction de Fluence dans le cadre de l'acquisition, avec leurs équipes respectives de développement de produits, de services, de ventes et de marketing.

Fluence et Sturnis365 se sont déjà assurés des clients communs, dont le fournisseur de plateformes de négociation de crypto-monnaies WonderFi.

« Lorsque nous avons appris l'existence de Sturnis365, nous envisagions d'adopter une solution existante de gestion des divulgations qui aurait coûté très cher et pris des mois à mettre en oeuvre », a déclaré John Rim, directeur financier chez WonderFi. « Entre ses fonctionnalités prêtes à l'emploi, l'intégration d'Office et le fait que notre équipe financière puisse gérer l'ensemble du processus de reporting, nous nous sommes rapidement rendus compte des bénéfices supplémentaires que pouvait nous apporter Sturnis365 ».

« Les directeurs financiers d'aujourd'hui n'ont pas seulement besoin d'un logiciel de consolidation moderne, mais de solutions de comptabilité de groupe de bout en bout, allant du rapprochement des comptes à la gestion de la divulgation », a déclaré Carsten Bange, fondateur et CEO de BARC. « En acquérant Sturnis365, Fluence a élargi son offre pour pouvoir répondre aux besoins changeants de la fonction des finances en constante évolution ».

« L'acquisition de Sturnis365 intensifie la vision concernant une suite complète de gestion de la performance financière des entreprises que Michael Morrison et notre équipe avaient lorsque nous avons initialement investi dans Fluence », a déclaré Stephen Davis, associé directeur chez Banneker Partners, l'investisseur principal de Fluence. « Nous nous réjouissons de voir Fluence continuer à offrir une valeur exceptionnelle à ses clients ».

Cette annonce intervient un peu plus de six mois après l'acquisition par Fluence du fournisseur de logiciels de reporting en libre-service, axés sur Excel, XLCubed, et trois mois après le dévoilement de sa solution adéquate de rapprochement des comptes et des transactions. En conséquence, Fluence dispose désormais de la seule solution de consolidation, de clôture et de reporting de bout en bout du marché, et compte plus de 900 clients dans le monde.

Pour plus d'informations sur la solution de gestion de la divulgation et des rapports narratifs de Fluence, veuillez consulter le site : https://www.fluencetech.com/disclosuremanagement/home

À propos de Fluence Technologies - www.fluencetech.com

Fluence est le seul logiciel de consolidation financière, de clôture et de reporting destiné aux entreprises à forte croissance. Nos clients démarrent en quelques semaines, clôturent leurs comptes en quelques jours et produisent des rapports en temps réel. Nous offrons à plus de 900 clients des gains d'efficacité qui changent la donne et des chiffres fiables et précis, afin qu'ils puissent bénéficier du temps, du contrôle et de la confiance qu'ils méritent. Fluence est un logiciel prêt à l'emploi, sans codage, avec une interface Excel complète et des fonctionnalités de qualité entreprise pour une adoption immédiate et une mise en valeur rapide, le tout dans une solution véritablement financière. Bienvenue chez Fluence... nous fermons tôt.

À propos de Sturnis365 - www.sturnis365.com

Sturnis365 permet à l'utilisateur final de créer, de publier et de divulguer des informations sur l'entreprise, notamment pour les rapports d'entreprise annuels et périodiques, les rapports sur le développement durable et les indicateurs ESG, les rapports sur la conformité et les risques, ainsi que les informations sur les passations de marchés et les taxes. Notre capacité unique de conception inversée permet une synchronisation automatisée des données afin de réduire la configuration et la maintenance des documents et optimiser le coût global de possession.

