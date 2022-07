CCTV+ : Président Xi Jinping : La Chine est prête à promouvoir un développement mondial plus robuste, plus vert et plus sain





BEIJING, 5 juillet 2022 /CNW/ - La Chine est prête à travailler avec des pays du monde entier pour promouvoir un développement mondial plus robuste, plus vert et plus sain, a déclaré le président chinois Xi Jinping dans une lettre de félicitations à l'occasion d'un forum sur le développement mondial qui s'est tenu à Beijing lundi.

Le monde fait face à une pandémie et à des changements radicaux inédits depuis un siècle, et la reprise économique mondiale est faible et stagnante, a affirmé M. Xi.

L'écart de développement entre le Nord et le Sud s'élargit, et le monde est entré dans une nouvelle période de turbulence et de changements, a-t-il dit, ajoutant que la promotion du développement mondial est devenue un sujet majeur auquel l'humanité est confrontée.

Par conséquent, la Chine a proposé l'Initiative pour le développement mondial, a dit M. Xi. La Chine est prête à faire des efforts communs avec des pays du monde entier en vue d'adopter une approche centrée sur la population, à rester engagée à l'égard des avantages pour tous et à mettre le développement à l'avant-plan du Programme international, a déclaré le président chinois.

Il a souligné que la Chine était prête à travailler avec d'autres pays pour promouvoir le développement axé sur l'innovation et l'harmonie entre l'homme et la nature, pour accélérer la mise en oeuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies et pour faire la promotion d'un développement mondial plus robuste, plus vert et plus sain.

L'Initiative pour le développement mondial a été présentée par le président chinois en septembre dernier lors du débat général de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Le forum, intitulé « Développement mondial : Mission commune et contributions », a été organisé par le Bureau d'information du Conseil d'État, organisé conjointement par l'Académie chinoise des sciences sociales, le Centre de recherche sur le développement du Conseil d'État et le China Media Group.

Lien : https://youtu.be/wCor-gxxSn8

