Flor de Caña et les bars vont réduire 15 tonnes de déchets alimentaires grâce à des cocktails durables





L'initiative « Cocktails zéro déchet » est mise en oeuvre pendant le mois de juillet dans les établissements européens qui y participent.

LONDRES, 5 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Flor de Caña, une marque de rhum haut de gamme certifié neutre en carbone et commerce équitable, s'associe à des bars, des restaurants et des consommateurs soucieux de l'environnement dans le monde entier pour aider à réduire jusqu'à 15 tonnes de déchets alimentaires en servant de délicieux cocktails préparés avec du rhum produit de manière durable et des ingrédients dérivés de déchets alimentaires ou de restes de repas de la communauté locale.

Grâce à cette initiative « Cocktails zéro déchet », qui existe maintenant depuis deux ans, la marque travaille main dans la main avec la communauté des barmen européens pour créer de délicieux cocktails sans déchets que les consommateurs pourront déguster pendant le mois de juillet dans les établissements participants. Cette initiative comprend des campagnes interactives et motivantes sur les réseaux sociaux pour sensibiliser à l'importance de la réduction des déchets alimentaires et inviter les consommateurs à participer à une plus grande cause : construire ensemble un avenir plus respectueux de l'environnement, un cocktail durable à la fois.

Cette initiative vise également à jouer un rôle actif dans la transformation du secteur en incitant et en aidant les établissements à adopter des pratiques durables significatives dans leurs activités quotidiennes. Dans le cadre de cette initiative, Flor de Caña s'est associé à la Sustainable Restaurant Association (SRA), une organisation mondiale qui promeut la durabilité dans le secteur de la restauration, pour offrir aux établissements participants un « manuel du bar durable » pratique et des ateliers sur la durabilité avec des experts du secteur.

« Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec Flor de Caña dans le cadre de la campagne "Cocktails zéro déchet", qui suscite l'intérêt de milliers d'employés de bar et de clients du monde entier pour une cause d'une importance capitale », a déclaré Juliane Caillouette-Noble, directrice générale de la Sustainable Restaurant Association.

La campagne « Cocktails zéro déchet » est menée en Europe dans les pays suivants : Espagne, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Grèce et Suède. Les consommateurs peuvent se rendre sur le site web de Zero Waste Cocktails ( www.zerowastecocktails.com ) pour consulter la liste des bars participants par pays, ainsi que pour visionner des vidéos de barmen de renommée mondiale partageant leurs créations originales de cocktails durables et des conseils pratiques pour réduire le gaspillage alimentaire au quotidien.

À propos du rhum Flor de Caña

Flor de Caña est un rhum de qualité supérieure produit de manière durable et certifié neutre en carbone et commerce équitable. Issu d'une propriété familiale de 1890, il est distillé avec une énergie 100 % renouvelable et vieilli naturellement en fût de chêne américain sans sucre ni ingrédients artificiels. La marque a été récompensée par le « Distillery Sustainability Award » et le « Ethical Award » lors des Spirits Business Awards 2021 pour son leadership en matière de pratiques durables. www.flordecana.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1852461/Flor_de_Cana_Rum_Zero_Waste.jpg

