Avis aux médias - Le ministre Vandal annoncera un soutien important destiné à des projets communautaires et de loisirs dans l'ensemble de la Saskatchewan





REGINA, SK, le 5 juill. 2022 /CNW/ - L'honorable Daniel Vandal, ministre responsable de PrairiesCan, annoncera des investissements fédéraux destinés à des projets de loisirs et de revitalisation communautaire dans l'ensemble de la Saskatchewan. Ces projets rapprocheront les gens et créeront des collectivités dynamiques où les gens voudront vivre et séjourner. Le ministre Vandal sera accompagné de l'honorable Russ Mirasty, lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan, de madame Sandra Masters, mairesse de Regina, de la surintendante principale Sylvie Bourassa-Muise, commandante de la division Dépôt à la Gendarmerie royale du Canada, et de Kevin Doherty, président du conseil d'administration du Centre du patrimoine de la Gendarmerie royale du Canada.

Un point de presse suivra.

Date : Le mercredi 6 juillet 2022



Heure : 13 h



Endroit : Salle du patrimoine, Centre du patrimoine de la Gendarmerie royale du Canada et Place de la réflexion

5907, avenue Dewdney, Regina (Saskatchewan)

