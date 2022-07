Déclaration du premier ministre concernant la ratification par le Canada des protocoles d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN





OTTAWA, ON, le 5 juill. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant la ratification par le Canada des protocoles d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN.

« Aujourd'hui, le Canada est devenu le premier pays à ratifier les protocoles d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Les deux pays franchissent ainsi une autre étape vers le statut de membre à part entière.

« En tant que proche ami et partenaire de sécurité, le Canada appuie fermement l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Au Sommet de l'OTAN, la semaine dernière, j'ai rencontré le président de la Finlande, Sauli Niinistö, et la première ministre de la Suède, Magdalena Andersson, afin de leur réitérer de vive voix le soutien solide du Canada.

« Le Canada a pleinement confiance dans la capacité de la Finlande et de la Suède de s'intégrer rapidement et efficacement à l'OTAN et de contribuer à la défense collective de l'Alliance. Nous avons toujours apprécié leur partenariat étroit avec l'Alliance et leurs précieuses contributions à la sécurité transatlantique. Leur adhésion rendra l'OTAN plus forte, et nous exhortons tous les pays membres de l'OTAN à terminer rapidement leur processus de ratification afin de limiter les possibilités d'ingérence de la part d'adversaires.

« À l'échelle nationale, le Canada a pris des mesures pour pouvoir ratifier les protocoles aussi rapidement que possible. De plus, la Chambre des communes a voté à l'unanimité pour l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Alliance.

« En tant que membre fondateur de l'OTAN, le Canada souscrit toujours à la politique de la porte ouverte de l'OTAN pour tout pays européen en mesure de respecter les engagements et obligations des membres, comme protéger la démocratie et contribuer à la défense collective de l'Alliance.

« L'OTAN continuera de promouvoir la stabilité et la coopération dans la région, unie dans la paix, dans la démocratie et par des valeurs communes. »

