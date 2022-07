Principalement soutenu par Verdane, le pionnier de la connectivité Onomondo lève 21 millions USD de financement de croissance pour devenir la pile IdO de référence au niveau mondial





Les secteurs riches en actifs tels que le transport, les produits manufacturés et la logistique ont longtemps tenté de tirer parti de l'Internet des objets (IdO) pour gérer leurs chaînes d'approvisionnement, optimiser l'automatisation et stimuler l'efficacité. Malgré des avancées en matière de matériel et de cloud, la composante connectivité de l'IdO demeure un obstacle tenace et l'approche actuelle continue de se fonder sur un ensemble disparate d'opérateurs de télécommunications nationaux ou d'exploitants de réseaux mobiles virtuels (ERMV). Cet ensemble hétéroclite ne permet pas aux entreprises de bénéficier d'une interopérabilité, d'une visibilité et d'une maîtrise suffisantes de leurs actifs connectés au niveau mondial.

Pour assurer la transformation numérique à grande échelle dans les industries physiques, il faut disposer d'une architecture commerciale et technique de connectivité IdO fondamentalement différente. C'est ce que la scale-up danoise Onomondo est parvenue à faire en redéfinissant l'architecture de connectivité existante pour créer un seul réseau IdO virtualisé sans recourir à la pile réseau des opérateurs classiques. Au lieu de cela, l'entreprise a intégré plus de 700 opérateurs au niveau RAN (Radio Access Network) dans plus de 180 pays, tout en y superposant sa propre plateforme IdO basée sur des API. Cela signifie que les utilisateurs peuvent obtenir, en temps réel, des informations détaillées sur les performances de chaque dispositif connecté, ce qui leur permet de tirer parti de leur réseau mondial et de résoudre les problèmes des dispositifs IdO depuis n'importe quel endroit.

Les dispositifs connectés à Onomondo contiennent une carte SIM interopérable, qui permet aux actifs de traverser les frontières nationales en toute fluidité, sans la complexité inhérente au roaming. Grâce au réseau virtuel d'Onomondo, les données sont transférées directement vers l'un de ses partenaires cloud (Microsoft Azure, AWS, Google Cloud et plus encore), de sorte que les sociétés puissent comprendre aisément ce qui se déroule entre les appareils et le réseau, jusqu'au coeur du réseau et sur le cloud IdO à partir d'une seule interface.

Dans la droite ligne de cette refonte architecturale, Onomondo a également redéfini son offre commerciale pour en faire quelque chose de totalement différent de ce qui existe actuellement. Comme la plateforme comporte un marché de connectivité, les entreprises peuvent fixer leurs priorités en fonction des coûts, de la couverture et des performances, ce qui permet à la plateforme de sélectionner automatiquement le meilleur opérateur, quel que soit le lieu et à n'importe quel moment. Cette fonctionnalité empêche les blocages opérateur en donnant la possibilité de contrôler avec précision à quels réseaux se connectent les dispositifs, tout en offrant aux entreprises la flexibilité nécessaire pour équilibrer qualité de couverture et optimisation des coûts en fonction du cas d'utilisation.

Michael Karlsen, cofondateur et PDG, et Henrik Aagaard, cofondateur et directeur technique d'Onomondo, ont déclaré : « Il est intéressant de noter que l'attention s'est toujours focalisée sur le matériel et le cloud en ce qui concerne l'IdO. La connectivité n'était qu'une composante ajoutée à la fin. Nous constatons à présent un changement évident, maintenant que le marché exige de pouvoir tirer davantage de ses solutions de connectivité. Cette tendance accroîtra sensiblement le taux de réussite de l'IdO et réduira la complexité et les obstacles à l'entrée. En fin de compte, tout ceci bénéficiera à la fois aux individus, aux résultats financiers et à la planète. Onomondo et la dynamique qui l'anime depuis quelque temps représentent clairement ce changement. En outre, nous avons découvert que Verdane était le partenaire idéal pour nous aider à concrétiser pleinement notre vision et à accélérer notre croissance. »

Ce dernier financement en date émane principalement de Verdane, une société d'investissements en capitaux de croissance de premier rang, spécialisée dans les entreprises en plein essor dans les domaines de la société durable, des logiciels et du numérique grand public. Avec l'aide d'investisseurs existants, Onomondo utilisera les nouveaux fonds pour stimuler sa croissance et atteindre son objectif planifié de tripler ses RRA en 2022 et 2023. La société prévoit également de faire passer son équipe de 50 à 100 personnes d'ici fin 2022 afin d'élargir sa clientèle, notamment composée d'entreprises comme Bosch, Carlsberg, MAN Energy Solutions et Maersk.

« Affichant une profonde compréhension de l'infrastructure réseau classique, Michael, Henrik et l'équipe d'Onomondo proposent une approche inédite et de nouvelle génération des défis auxquels le marché de l'IdO continue d'être confronté aujourd'hui », a conclu Pål Malmros, associé chez Verdane. « Nous sommes convaincus que la solution d'Onomondo pourrait accélérer considérablement le déploiement mondial de l'IdO et augmenter le nombre total de cas d'utilisation potentiels. Nous nous réjouissons par ailleurs de nous associer à Onomondo pour accélérer sensiblement son extension et sa croissance à l'international, à partir de l'expérience d'équipe de Verdane dans le cadre de plus de 45 autres investissements dans le monde du logiciel. »

