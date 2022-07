SMOORE lance un projet de recherche novateur portant sur l'addiction à la nicotine





SMOORE, plus grand fabricant mondial du secteur du vapotage, annonce aujourd'hui le lancement du premier projet mondial de recherche et de suivi en temps réel portant sur l'addiction à la nicotine.

Mené en partenariat avec le Shenzhen Institute of Advanced Technology (SIAT), le nouveau projet de recherche de SMOORE vise à évaluer les meilleurs moyens de réduire le taux de nicotine des produits de vapotage et, en fin de compte, d'atteindre un niveau inférieur à celui qui déclenche l'addiction.

Le Shenzhen Neher Neural Plasticity Laboratory, sous le patronage du lauréat du prix Nobel, le Dr Erwin Neher, est le sixième laboratoire nommé en l'honneur d'un lauréat du prix Nobel à Shenzhen, et le tout premier dédié aux neurosciences. « Le laboratoire consacre ses efforts à l'étude du cerveau humain afin de mieux comprendre les mécanismes qui interviennent dans la maladie et l'addiction, au moyen de technologies de pointe dédiées aux neurosciences modernes »

Ces recherches conjointes examineront la sécrétion et le métabolisme de la dopamine dans le cerveau d'animaux et exploiteront les données ainsi obtenues pour simuler l'état du cerveau humain lors de l'ingestion de nicotine. Le laboratoire réalisera des essais contrôlés en exposant les sujets expérimentaux aux environnements aérosols créés par l'atomisation de FEELM et à celui de la combustion du tabac.

Ce projet vise à réduire l'absorption de nicotine et la dépendance qui en résulte chez les vapoteurs adultes. La recherche appuiera par ailleurs l'équipe de R&D de SMOORE dans ses travaux visant à améliorer la conception des dispositifs de vapotage, notamment en apportant des modifications aux éléments chauffants et aux atomiseurs afin d'améliorer l'expérience du vapotage grâce à une plus grande efficacité.

Les chercheurs engagés dans ce projet examineront l'atomisation d'e-liquides afin de mieux comprendre la distribution, l'absorption et le métabolisme de la nicotine dans le corps humain. Ces travaux permettront également de mieux comprendre le mécanisme d'absorption de la nicotine au travers des différents organes afin d'expliquer la satisfaction sensorielle obtenue lors du vapotage.

Le Dr Xiong Yuming, Doyen adjoint du SMOORE Shenzhen Fundamental Research Institute, a déclaré :

« Le processus d'atomisation d'une cigarette électronique et celui d'une cigarette combustible sont très différents. Dès lors, les propriétés physiques et chimiques qui dérivent de l'atomisation et de la combustion de tabac varient elles aussi notablement.

« En mettant l'accent sur les mécanismes sous-jacents de l'atomisation et de la combustion de tabac, nos travaux de recherche visent à explorer la distribution et l'absorption de nicotine afin de réduire l'impact de ces produits sur la santé. »

Soutenu par la Southwest University à Chongqing, en Chine, ce projet devrait donner naissance, au deuxième semestre 2022, à un rapport d'étape portant sur les différents effets sur le cerveau de la nicotine issue de la cigarette électronique et de celle provenant de la combustion du tabac. Cette étude conjointe sur la dépendance à la nicotine a pour objectif de mettre globalement un terme à cette addiction. À l'avenir, FEELM ambitionne de proposer des produits qui n'entraînent pas de dépendance à la nicotine, en en réduisant la teneur afin de tendre vers un niveau proche de zéro, sans compromettre la satisfaction des utilisateurs.

À propos de FEELM :

Marque de technologie phare appartenant à SMOORE, FEELM est le plus important fournisseur de systèmes de vapotage fermés au monde. S'appuyant sur la technologie leader mondiale de chauffage par bobine céramique, FEELM combine une technologie de reproduction d'arômes authentiques à une technologie électronique innovante, garantissant ainsi une sensation ultime et une expérience de vapotage premium.

À propos de SMOORE :

SMOORE est un chef de file mondial dans l'offre de solutions technologiques de vapotage, notamment la fabrication de dispositifs et de composants de vapotage pour les produits HNB (chauffés et non brûlés) sur une base ODM, avec une technologie R&D avancée, une grande capacité de fabrication, un portefeuille de produits à large spectre et une clientèle diversifiée.

Selon Frost & Sullivan, SMOORE est le le plus grand fabricant d'appareils de vapotage au monde en termes de revenus, représentant 22,8 % de la part de marché mondiale globale, en 2021. Sa part de marché internationale est supérieure à la quantité de celles notées du n° 2 au n° 5.

