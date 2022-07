Le SCFP condamne les agressions subies par le personnel des compagnies aériennes en cette période chaotique dans les aéroports





Wesley Lesosky, président de la Division du transport aérien du SCFP, et Rena Kisfalvi, secrétaire-trésorière de la Division du transport aérien du SCFP, ont déclaré :

« En tant que leaders du syndicat canadien des agents de bord, nous condamnons fermement la multiplication des agressions verbales et physiques envers les agentes et agents de bord et les autres employés des compagnies aériennes, en cette période chaotique dans tous les aéroports du Canada.

Nous sommes consternés et profondément troublés par l'augmentation du nombre d'agressions envers nos membres, qui vont des insultes aux empoignades et aux coups de poing et coups de pied.

Nous comprenons la frustration des passagers qui ont subi des retards et des annulations. En tant qu'agents de bord, ces incidents perturbent aussi notre vie et notre travail et nous les subissons chaque jour.

Il n'y a cependant aucune justification pour les agressions que nos membres subissent, et il n'y a aucune excuse pour l'inaction du gouvernement fédéral et des employeurs.

Le gouvernement fédéral et les compagnies aériennes doivent prendre des mesures pour protéger la sécurité de nos membres et de leurs autres employés, et ils doivent aussi améliorer les conditions de travail et la dotation en personnel afin d'atténuer les goulots d'étranglement extraordinaires dans les aéroports canadiens. »

