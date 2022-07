Évaluation régionale de l'exploitation de l'énergie éolienne extracôtière à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse - Aide financière disponible





OTTAWA, ON, le 5 juill. 2022 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) met à la disposition du public et des groupes autochtones une aide financière pour favoriser leur participation dans la planification de l'évaluation régionale de l'exploitation de l'énergie éolienne extracôtière à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse.

L'objectif de l'évaluation régionale est de contribuer à éclairer les futures évaluations d'impact et les décisions fédérales pour les projets d'énergie éolienne extracôtière dans ces zones.

L'aide financière est mise à la disposition des personnes et des groupes admissibles afin de les aider à participer à l'étape préparatoire de l'évaluation régionale. Au cours de cette étape, les personnes intéressées auront la chance de participer dans les discussions qui contribueront à l'élaboration de la version provisoire de l'entente ou des ententes et de la version provisoire des modalités associées de l'évaluation régionale, ainsi que d'examiner et de fournir des commentaires sur ces versions provisoires une fois disponibles.

Les demandes reçues d'ici le 4 août 2022 à minuit heure avancée du Pacifique seront prises en compte.

Pour présenter une demande d'aide financière, veuillez remplir le formulaire de demande disponible sur le site Web de l'Agence (canada.ca/aeic) à la section Programmes d'aide financière. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Programme d'aide financière aux participants en écrivant à [email protected] ou en téléphonant au 1-866-582-1884.

De plus amples renseignements sur l'évaluation régionale sont disponibles sur le site Web du Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 83514).

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

