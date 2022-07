GIGABYTE enrichit sa gamme d'écrans gaming 4K avec le S55U de 54,6 pouces





TAIPEI, 5 juillet 2022 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la première marque mondiale de matériel gaming, a annoncé le lancement de l'écran gaming GIGABYTE S55U, le plus récent ajout à la famille d'écrans 4K de GIGABYTE.

Le S55U ouvre un nouveau segment d'écrans gaming avec son écran massif UHD à points quantiques de 54,6 pouces. En plus d'offrir une netteté et une clarté d'image incroyables, le S55U passe à la vitesse supérieure avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un temps de réponse GTG de 2 ms et une connectivité HDMI 2.1 qui promet une expérience de jeu 4K immersive et douce sur un grand écran. De plus, le S55U est équipé d'un système Android avec des applications intégrées telles que YouTube, Netflix et Chromecast pour le streaming, ce qui le rend idéal pour le divertissement.

Depuis le lancement de son tout premier écran 4K l'année dernière, GIGABYTE est devenu une référence en matière d'écrans gaming 4K. L'ensemble de la gamme bénéficie de la prise en charge HDMI 2.1, la meilleure du secteur, et de fonctions de jeu tactique exclusives, qui établissent une nouvelle norme pour les écrans gaming 4K. Les écrans gaming 4K de GIGABYTE ont également été bien accueillis par les médias et les communautés du monde entier. Le FV43U a été désigné roi des écrans gaming de 43 pouces par Tom's Hardware, magazine de renommée mondiale, pour ses couleurs et son contraste exceptionnels. Le FO48U de 47,53 pouces, doté d'un écran OLED, a remporté le prix iF Design Award en 2022 pour son esthétique et ses performances d'affichage inégalées. Enfin, la série M de GIGABYTE a été saluée par Rtings, un magazine spécialisé dans les moniteurs, comme étant le meilleur écrans gaming 4K qu'il ait examiné.

GIGABYTE propose désormais une grande variété d'écrans gaming 4K allant de 28 à 54,6 pouces parmi lesquels les joueurs peuvent choisir. Le tout nouveau S55U offre une toute nouvelle dimension à ceux qui recherchent une expérience visuelle totalement immersive sur un grand écran, tant pour le jeu que pour le divertissement.

Les écrans gaming 4K de GIGABYTE sont disponibles dès maintenant. Pour plus d'informations sur les produits, veuillez visiter le site : https://bit.ly/4KMONITOR

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1849184/GIGABYTE_Added_54_6_inch_S55U_4K_Gaming_Monitor_Lineup.jpg

