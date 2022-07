Le gouvernement du Canada lance le paiement trimestriel de l'Incitatif à agir pour le climat pour 2022-2023





GATINEAU, QC, le 5 juill. 2022 /CNW/ - L'approche du Canada relative à la tarification de la pollution est non seulement l'un des meilleurs moyens de lutter contre les changements climatiques, mais aussi un moyen de remettre de l'argent dans les poches des Canadiens. Aujourd'hui, au nom de l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances, et au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, la secrétaire parlementaire Julie Dabrusin et le secrétaire parlementaire Terry Duguid ont rencontré des familles à Kitchener, en Ontario, ainsi qu'à Winnipeg, au Manitoba, pour souligner les nouveaux versements trimestriels que les Canadiens recevront dans le cadre du paiement de l'Incitatif à agir pour le climat.

À compter du 15 juillet, les Canadiens qui vivent en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, provinces où le système fédéral de tarification de la pollution s'applique, recevront le premier versement trimestriel de l'Incitatif à agir pour le climat.

Ce versement trimestriel, qui remplace le crédit annuel des dernières années, fera en sorte que les Canadiens recevront des paiements plus régulièrement. Le premier paiement portera sur deux périodes car il consiste en la remise des produits des deux premiers trimestres de l'exercice 2022-2023 (d'avril à juin et de juillet à septembre). Des paiements trimestriels seront ensuite versés en octobre 2022 et en janvier 2023. Les Canadiens peuvent s'inscrire au dépôt direct pour s'assurer d'un paiement rapide, pratique et sécuritaire.

Pour l'exercice 2022-2023, une famille de quatre personnes recevra 745 dollars en Ontario, 832 dollars au Manitoba, 1 101 dollars en Saskatchewan et 1 079 dollars en Alberta. De plus, les familles qui résident dans des collectivités rurales ou des petites collectivités sont admissibles à un supplément de 10 p. 100. Tous les détails concernant les montants des paiements trimestriels pour les particuliers et les familles en 2022-2023 sont précisés dans la page Web sur le paiement de l'Incitatif à agir pour le climat.

Le paiement trimestriel de l'Incitatif à agir pour le climat s'inscrit dans la même veine que le plan pour rendre la vie plus abordable récemment annoncé, qui consiste en une série de mesures pour lutter contre l'inflation et rendre la vie plus abordable pour des millions de Canadiens. Grâce à ce plan, le gouvernement du Canada bonifiera le soutien fourni aux Canadiens en investissant davantage dans des mesures comme l'Allocation canadienne pour les travailleurs, les services d'éducation préscolaire et de garde d'enfants, les soins dentaires, la Sécurité de la vieillesse et le logement abordable.

« La tarification de la pollution par le carbone est la façon la plus efficace de réduire nos émissions, et notre système fédéral remet les produits aux Canadiens. En passant à des paiements trimestriels pour l'Incitatif à agir pour le climat, nous fournissons plus d'argent à huit familles sur dix en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta sur une base plus régulière. »

- L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Grâce à l'Incitatif à agir pour le climat, nous remettons de l'argent dans les poches des familles. Le nouveau paiement trimestriel signifiera que les ménages recevront désormais des chèques tous les trois mois. Ce n'est là qu'un élément de notre plan visant à lutter contre les changements climatiques tout en rendant la vie plus abordable pour les Canadiens. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« L'Agence du revenu du Canada s'est engagée à faire en sorte que les Canadiens reçoivent les prestations et les crédits auxquels ils ont droit, y compris le paiement de l'Incitatif à agir pour le climat. Ce crédit d'impôt annuel est devenu un paiement de prestations qui sera versé tous les trois mois aux personnes admissibles, au cours de l'année. Grâce à ces paiements, les Canadiens auront plus d'argent dans leurs poches, ce qui les aidera à faire des choix plus écologiques et à protéger l'environnement pour les générations futures. »

- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

« La pollution devrait avoir un coût, partout au Canada. Les versements trimestriels directs de l'Incitatif à agir pour le climat contribueront non seulement à réduire la pollution et à lutter contre les changements climatiques, mais ils permettront également de remettre des centaines de dollars dans les poches des familles de l'Ontario tous les trois mois. »

- L'honorable Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« La population du Manitoba veut un air pur et un avenir sain pour ses enfants et ses petits-enfants. La tarification de la pollution est un moyen éprouvé, efficace et abordable de réduire les émissions polluantes de carbone dans l'ensemble de la province. En versant les paiements de l'Incitatif directement aux ménages tous les trois mois, nous prenons des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques et rendre la vie plus abordable pour les familles partout au Manitoba. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Pour protéger les Canadiens contre les dangers et les coûts des changements climatiques et veiller à ce que le Canada continue de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, le gouvernement du Canada a instauré un prix sur la pollution par le carbone dans l'ensemble du Canada en 2019.





continue de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, le gouvernement du a instauré un prix sur la pollution par le carbone dans l'ensemble du en 2019. La tarification de la pollution par le carbone est la façon la plus efficace de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de stimuler l'innovation propre. Elle crée une incitation financière permettant aux entreprises et aux ménages de décider eux-mêmes de la meilleure façon de réduire leurs émissions.





Le gouvernement du Canada ne garde aucun produit direct de la tarification de la pollution par le carbone. Tous les produits directs sont reversés à la province ou au territoire où ils ont été recueillis.





ne garde aucun produit direct de la tarification de la pollution par le carbone. Tous les produits directs sont reversés à la province ou au territoire où ils ont été recueillis. Dans les provinces où le système fédéral de tarification de la pollution s'applique, huit familles sur dix obtiendront plus d'argent dans le cadre du paiement de l'Incitatif à agir pour le climat.





Le paiement de l'Incitatif à agir pour le climat est conçu de façon à augmenter chaque année, conformément à la hausse progressive de la tarification de la pollution par le carbone.

