Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de : 1 356 nouveaux cas, pour un total de 1?096?172 personnes infectées*?;20 nouveaux décès rapportés dans les 24 dernières heures, pour un...

HALEO, la principale clinique virtuelle de soins du sommeil en Amérique du Nord, a annoncé la clôture d'un cycle de financement de croissance de 5,2 millions de dollars canadiens afin d'accélérer sa croissance aux États-Unis et au Canada....

Le 28 janvier 2022, l'entreprise 9301-5352 Québec inc. (Shop Santé) a été déclarée coupable d'une infraction à l'article 51 de la Charte de la langue française. Elle s'est vu imposer une amende de 1?500 $ par la Cour du Québec. À la suite d'une...

Le conseil d'administration du Centre canadien pour la diversité et l'inclusion (CCDI) a nommé Anne-Marie Pham au poste de chef de la direction de l'organisme. Dans le cadre de ses responsabilités, Mme Pham est également membre d'office du conseil...