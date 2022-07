LE CANADA ET L'ONTARIO APPUIENT LA CRÉATION DE PLUS DE 92 LOGEMENTS À KINGSTON





KINGSTON, ON, le 5 juill. 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable.

Aujourd'hui, Mark Gerretsen, député de Kingston et les Îles, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, a annoncé un investissement de plus de 854 000 $ pour un immeuble collectif de six étages offrant des logements abordables et accessibles dans le cadre de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement, un programme conjoint financé par les gouvernements fédéral et provincial.

Situé au 1316 rue Princess, l'immeuble offrira un total de 92 logements, dont 19 seront des logements accessibles.

Détenu et exploité par la Kingston and Frontenac Housing Corporation (KFHC), cet ensemble permettra aux résidents et résidentes d'avoir accès à des services de transport en commun à haute fréquence. Il abritera également un bureau au rez-de-chaussée où le Programme de services de soutien aux locataires nouvellement financé aidera et soutiendra les personnes qui éprouvent des problèmes complexes, notamment en matière de santé, de santé mentale et de toxicomanie. Le programme contribuera à offrir des services d'évaluation, d'intervention et de soutien en cas de crise, ainsi qu'un appui continu en faisant appel à des services et à des ressources communautaires.

Citations :

« Tout le monde mérite un logement sûr et abordable. C'est pourquoi notre gouvernement continuera de déployer des efforts pour créer davantage d'options de logement partout au pays, y compris ici, à Kingston. Ces investissements donnent non seulement un coup de main aux personnes et aux familles dans le besoin, mais contribuent aussi au bien-être économique et social de l'ensemble de la collectivité. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Les politiques de notre gouvernement ont donné des résultats historiques en permettant la construction accélérée d'un plus grand nombre de logements et en venant compléter notre investissement de plus de 3 milliards de dollars au cours des deux dernières années visant à accroître et à améliorer le logement communautaire et avec services de soutien. Nous avons également renforcé les services de soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver. Veiller à ce que tous les Ontariens et Ontariennes, et plus particulièrement les personnes les plus vulnérables, aient un chez-soi sûr, stable et abordable est l'une des principales priorités de notre gouvernement. »

- Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement continue de travailler avec ses partenaires provinciaux, comme le gouvernement de l'Ontario, pour trouver des moyens de créer plus de logements abordables qui répondent aux besoins de la population canadienne, y compris ici même, à Kingston. Ce n'est qu'une des façons dont notre Stratégie nationale sur le logement continue de contribuer à ce que personne ne soit laissé pour compte. »

- Mark Gerretsen, député de Kingston et les Îles

« Voilà un excellent exemple de collaboration entre les trois ordres de gouvernement afin de trouver des solutions adaptées au lieu, d'accroître le nombre de logements dans des formats qui sont vraiment bénéfiques pour la collectivité et l'ensemble de la région environnante. »

- Ric Bresee, député provincial de Hastings-Lennox & Addington

Faits en bref :

L'Initiative liée aux priorités de l' Ontario en matière de logement (IPOL) fournira un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et pour améliorer l'accès à différentes options de logements abordables. L'Initiative aidera à accroître l'offre de logements abordables, de même qu'à améliorer l'état des logements abordables et sociaux. L'ensemble bénéficie d'un financement conjoint de près de 400 000 $ du gouvernement fédéral et de plus de 460 000 $ du gouvernement provincial.

L'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire (ICOLC) offre du financement pour réparer, renouveler et accroître le parc de logements communautaires pour que les locataires puissent vivre dans un logement qui est abordable. Elle peut également servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux arrivent à échéance et les aider à devenir plus viables.

L'ICOLC et l'IPOL sont des programmes relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario. Cette entente de 10 ans prévoit plus de 5,75 milliards de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, soutenir les priorités de l' Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux Ontariennes et aux Ontariens qui ont besoin d'un logement.

en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux Ontariennes et aux Ontariens qui ont besoin d'un logement. La Kingston & Frontenac Housing Corporation est un leader actif en matière de logement en encourageant des locataires et des collectivités informés et engagés dans les comtés de Kingston et de Frontenac .

et de . La SNL du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

