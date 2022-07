CCDI NOMME ANNE-MARIE PHAM COMME NOUVELLE CHEF DE LA DIRECTION





Mme Pham est à la tête du CCDI depuis 2021 sous le titre de directrice exécutive

TORONTO, le 5 juill. 2022 /CNW/ - Le conseil d'administration du Centre canadien pour la diversité et l'inclusion (CCDI) a nommé Anne-Marie Pham au poste de chef de la direction de l'organisme. Dans le cadre de ses responsabilités, Mme Pham est également membre d'office du conseil d'administration du CCDI.

CCDI NOMME ANNE-MARIE PHAM COMME NOUVELLE CHEF DE LA DIRECTION

Marni Panas, directrice et présidente du conseil d'administration, a déclaré que l'organisme avait de grandes attentes sous la direction de Mme Pham et a souligné son engagement à promouvoir les valeurs fondamentales du CCDI dans notre société. « Anne-Marie est une professionnelle chevronnée dotée d'un ensemble unique de compétences et de perspectives favorisant la diversité et l'inclusion en milieu de travail partout au Canada. Nous sommes fier.ière.s de l'accueillir en tant que nouvelle chef de la direction, sachant que son expérience est un atout précieux pour atteindre les objectifs du CCDI », a commenté Mme Panas.

Travaillant avec diverses communautés et lieux de travail depuis plus de 25 ans, Anne-Marie Pham comprend pleinement les enjeux et les possibilités liées à la diversité et l'inclusion et se spécialise dans la mobilisation, l'éducation et le partage des dernières recherches et pratiques prometteuses sur l'équité, la diversité et l'inclusion en milieu de travail.

Depuis près de dix ans, le CCDI a développé un travail précieux au Canada pour promouvoir une société inclusive, exempte de préjugés et de discrimination, pour favoriser le dialogue et l'action, et pour aider les gens à reconnaître la diversité comme un atout et non un obstacle.

À PROPOS DU CCDI

Le Centre canadien pour la diversité et l'inclusion (CCDI) est un organisme de bienfaisance national tourné vers l'avenir, où la recherche et l'apprentissage sont inscrits dans notre ADN. Fondé par des praticien.ne.s chevronné.e.s en matière de diversité et d'inclusion, le CCDI a pour mission d'aider les lieux de travail, les écoles et les communautés à être inclusifs et exempts de préjugés et de discrimination. Le CCDI offre l'éducation et les ressources nécessaires pour générer une prise de conscience, un dialogue et de l'action afin d'aider les gens à reconnaître la diversité comme un atout et non un obstacle.

SOURCE Centre Canadien pour la Diversité et l'Inclusion

Communiqué envoyé le 5 juillet 2022 à 10:02 et diffusé par :