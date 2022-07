HYDROLUX ANNONCE LES DEUX PREMIÈRES STATIONS DE RAVITAILLEMENT EN HYDROGÈNE VERT POUR LE TRANSPORT LOURD AU QUÉBEC





VAL-D'OR, QC, le 5 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Hydrolux dévoile le « Projet 117 ». Le Projet 117 va permettre d'équiper le corridor de la Route 117 de deux stations de ravitaillement en hydrogène vert permettant aux camions lourds de relier la grande région de Montréal et l'Abitibi-Témiscamingue. Ces stations de ravitaillement en hydrogène vert seront situées dans chacune des régions de Val-d'Or et de Saint-Jérôme et auront la capacité de ravitailler les camions lourds avec des pressions de 350 bar ou de 700 bar. Bien que le Projet 117 soit conçu d'abord pour le camionnage lourd, les automobilistes s'étant procuré des voitures à hydrogène pourront également s'approvisionner à ces stations. Les deux stations de ravitaillement en hydrogène vert auront chacune un électrolyseur PEM (membrane échangeuse de protons ou Proton Exchange Membrane) de 5MW et leur capacité respective pourra être augmentée en fonction de la croissance de la demande. De nombreuses entreprises de transport du Québec ainsi que des partenaires industriels ont déjà manifesté leur intérêt pour le Projet 117. Ce tout premier projet, à lui seul, dans sa phase initiale, permettra d'éviter près de 7,6 millions de litres de diesel par année, ce qui représente plus de 20 000 tonnes de CO 2 équivalent ou à retirer près de 4 300 voitures des routes du Québec. À ce stade-ci, Hydrolux estime la mise en oeuvre du Projet 117 à 24 mois. Plus de détails seront communiqués au fil du développement du projet.

« Le Projet 117 est un projet novateur, développé par des Québécois, pour les Québécois, qui permettra de décarboner, grâce à l'hydrogène vert, une route stratégique pour le développement économique de l'Abitibi-Témiscamingue, de la grande région de Montréal et du Québec », déclare Friedrich Dehem-Lemelin, président-directeur général d'Hydrolux.

Gestion de puissance grâce à l'intelligence artificielle et efficacité énergétique

Le Projet 117 permettra à Hydrolux de déployer sa technologie d'optimisation de la production d'hydrogène vert. Cette technologie, propulsée par l'intelligence artificielle, consiste à prédire la consommation d'hydrogène à chacune des stations ainsi que de prédire la puissance disponible à partir du réseau électrique. À court terme, cette technologie permettra aux stations d'anticiper et de réagir rapidement lors d'événements de pointe de puissance (en hiver, par exemple). Avec la croissance de la production d'électricité intermittente au Québec et avec le déploiement massif de véhicules légers à batterie, la technologie d'Hydrolux pourra aider le Québec dans sa gestion de la consommation électrique tout au long de l'année en permettant une meilleure exploitation des fluctuations de puissance. Bref, la technologie d'Hydrolux permettra de produire la bonne quantité d'hydrogène vert, au bon moment, tout en assurant aux utilisateurs de ne jamais en manquer.

Le Projet 117 permettra également à Hydrolux de déployer son expertise en termes d'efficacité énergétique. Hydrolux travaille déjà avec divers partenaires afin de récupérer et valoriser les rejets thermiques liés à la production d'hydrogène vert. Ces rejets thermiques remplaceront le gaz naturel qui est actuellement utilisé pour chauffer des édifices commerciaux et industriels.

À propos d'Hydrolux

Hydrolux est une entreprise québécoise qui développe et opère des projets de production d'hydrogène vert. L'objectif premier d'Hydrolux est d'offrir une alternative économiquement et logistiquement viable aux utilisateurs intensifs désirant faire la transition de leur flotte de véhicules des combustibles fossiles vers une source d'énergie propre.

Grâce à son système d'optimisation de la production d'hydrogène vert propulsé par l'intelligence artificielle, Hydrolux est en mesure de réduire drastiquement le coût de production d'hydrogène vert en plus de permettre une meilleure utilisation du réseau électrique. De plus, en valorisant les rejets thermiques liés à la production d'hydrogène vert, Hydrolux permet une meilleure utilisation de l'électricité en améliorant l'efficacité énergétique des secteurs où l'électrification directe n'est pas possible, tel que le transport lourd de longue distance.

La vision d'Hydrolux est de fournir une source d'énergie verte tout en aidant à développer une économie plus forte, plus résiliente et sans carbone afin d'offrir un avenir meilleur aux prochaines générations.

