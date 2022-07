Xceedance nomme Isabelle Clausner et Tracy Harrington Cloud, les vétéranes du secteur de l'assurance pour soutenir le marché européen





Xceedance, un fournisseur mondial de services de soutien opérationnel stratégique, de technologie et d'analyse des données pour les compagnies d'assurance, annonce la nomination des vétéranes de l'industrie Isabelle Clausner et Tracy Harrington Cloud pour développer et piloter les échanges de l'entreprise avec les assureurs de la région Europe.

Isabelle Clausner rejoint Xceedance en tant que vice-présidente et responsable clientèle pour l'Europe du Sud. Elle exercera ses activités depuis le bureau de Paris. Mme Clausner mettra à profit ses plus de 20 ans d'expérience sur les marchés européens de l'assurance pour présenter les fonctionnalités de Xceedance et soutenir les priorités stratégiques des assureurs en Italie, en France, en Espagne et au Portugal. Cette dernière a récemment occupé le poste de directrice de l'engagement client et courtier pour AIG Europe et a auparavant exercé différents rôles d'encadrement chez Generali Global Corporate & Commercial (GC&C), Zurich Insurance et Deutsche Post DHL Group. Isabelle Clausner a également précédemment occupé un autre poste chez AIG Europe.

Tracy Harrington Cloud rejoint Xceedance en tant que vice-présidente du développement commercial. Elle exercera ses activités depuis le bureau londonien de l'entreprise. Elle bénéficie de plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie et a notamment brillamment endossé le rôle de responsable de la distribution internationale chez AXIS Europe SE, assumant les responsabilités relatives à la stratégie et au développement commercial sur le marché des courtiers internationaux. Mme Harrington Cloud a précédemment travaillé chez Marsh où elle a cofondé le comité consultatif des assureurs britanniques tout en occupant le poste de responsable clientèle et en encourageant de nouvelles activités. En 2017, elle a remporté le prestigieux prix Business Insurance - Woman to Watch.

« Je suis ravi d'accueillir Isabelle et Tracy, deux professionnelles de l'assurance très expérimentées, dans l'équipe Xceedance en Europe », déclare Justin Davies, vice-président directeur de Xceedance et responsable de la région EMEA. « Alors que notre activité continue de s'élargir et de répondre aux besoins des compagnies d'assurance mondiales, l'Europe est un marché très important à fort potentiel de croissance. Je suis convaincu que l'expertise approfondie dans le domaine de l'assurance et les aptitudes à l'établissement de relations d'Isabelle et de Tracy nous aideront dans notre mission principale qui consiste à répondre aux diverses exigences opérationnelles des assureurs européens. »

