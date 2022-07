LANCEMENT D'UNE COLLECTION INSPIRÉE PAR BRUNY SURIN





MONTRÉAL, le 5 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Bruny Surin, le recordman au 100 mètres et médaillé d'or olympique , en collaboration avec la ligne québécoise de vêtement Au Noir, lance la toute nouvelle collection de vêtements fabriqués au Québec. Cette collection sera disponible dans les magasins distribuant la ligne Au Noir à travers le monde et en ligne au https://aunoir.shop/collections/bruny-surin, depuis le 24 juin.

C'est dans son usine de Louiseville au Québec, Chemise Empire fière d'être manufacturier canadien depuis 1894, que les chemises sont fabriquées. En 18 ans de carrière, Bruny Surin a travaillé en étroite collaboration avec plusieurs compagnies de textile reconnues mondialement dans le développement et la création de nouveaux produits. « Pour lancer BRUNY SURIN, j'ai choisi de m'associer à la ligne de vêtement québécoise Au Noir, car j'ai été séduit par le souci du détail de leurs produits et leur objectif d'offrir des vêtements de qualité supérieure » souligne Bruny Surin.

Ligne de chemises pour hommes, la collection BRUNY SURIN offre un confort grâce à leurs extensibilités. Les détails et la finition raffinés des chemises leur donnent un look sophistiqué. « Avec Au Noir, Bruny signe une collection de chemises lui rendant hommage, de haute qualité », Jonathan Sibony, président-directeur général d'Au Noir, Chemise Empire.

Un don de 5% des ventes sera remis à la Fondation Bruny Surin, qui a pour mission de promouvoir les bienfaits d'un mode de vie sain et actif au niveau physique que psychologique en mettant des campagnes de sensibilisation et d'éducation auprès des jeunes étudiants.

Au Noir

Distribuée dans plus de 390 points de vente dans plus de 5 pays à travers le monde. Il emploie plus de 180 personnes au Québec.

