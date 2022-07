L'AGENCE DE MOBILITÉ DURABLE, PARTENAIRE DE PROJETS INNOVANTS





MONTRÉAL, le 5 juill. 2022 /CNW Telbec/ - L'Agence de mobilité durable est heureuse d'annoncer qu'elle est partenaire de trois PME dans le cadre de l'appel de projets de démonstration et de vitrine technologique en transport terrestre et en mobilité durable du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) du Québec.

Les PME Calogy Solutions, Kargo et Dimonoff ont toutes trois reçu une subvention du MEI et sont accompagnées par l'Agence de mobilité durable dans le développement et la mise à l'essai de deux solutions innovantes.

Calogy Solutions, une entreprise qui développe des solutions innovantes de gestion thermique de batteries et de stockage d'énergie, et Kargo, une entreprise manufacturière de véhicules 100 % électriques, développeront et adapteront un petit véhicule à basse vitesse électrique (VBV) qui sera testé par nos agents de stationnement. Cette expérimentation permettra de recueillir des données pertinentes sur l'usage d'un tel véhicule en contexte municipal et sur sa réelle autonomie. Divers bénéfices potentiels pourront être observés, telle la réduction des émissions, du bruit et de la place occupée par ces véhicules dans l'espace public.

Dimonoff, une entreprise qui innove dans le domaine des Villes et infrastructures intelligentes, expérimentera, quant à elle, l'implantation de capteurs sur les panonceaux de l'Agence, ces poteaux identifiant les places de stationnement, afin notamment d'obtenir une meilleure connaissance sur l'occupation des places de stationnements dans la Ville et sur les comportements des usagers.

Ces projets pilotes devraient être à l'essai sur le terrain dès l'été 2022 et se conclure à l'été 2023.

Rappelons que ces projets sont rendus possibles grâce au soutien financier du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec. L'Agence de mobilité durable s'inscrit à titre de partenaire public des PME, récipiendaires de l'aide financière gouvernementale, dans ce projet.

«?L'Agence de mobilité durable est une organisation innovante qui désire stimuler et accompagner les projets en mobilité durable et moderniser ses pratiques. Voilà pourquoi ce partenariat avec des entreprises québécoises est accueilli avec grand enthousiasme par nos équipes?», indique Laurent Chevrot, directeur général de l'Agence de mobilité durable.

Pour plus d'informations sur les projets : Innovation - Agence de mobilité durable.

À propos de l'Agence de mobilité durable

L'Agence de mobilité durable est une organisation paramunicipale qui innove pour une mobilité plus durable, en gérant les espaces qui lui sont confiés dans la bordure et dans les stationnements hors rue, par ses activités de surveillance de l'espace public sur le territoire montréalais et par une information améliorée à la collectivité. Elle met son expertise en mobilité durable au service de la Ville de Montréal afin d'améliorer la qualité de vie et d'appuyer la vitalité économique en facilitant le partage équitable de l'espace et l'accessibilité de la ville pour tous. En soutenant les actions qui favorisent la mobilité urbaine, l'Agence travaille entre autres à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public. Elle mise également sur sa capacité opérationnelle et d'expérimentation pour appuyer la Ville de Montréal et ses partenaires dans l'atteinte de leurs objectifs, tout en fédérant les acteurs de la mobilité.

www.agencemobilitedurable.ca

SOURCE Agence de mobilité durable

Communiqué envoyé le 5 juillet 2022 à 09:40 et diffusé par :