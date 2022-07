/R E P R I S E -- Avis aux Médias - Cérémonie de commémoration du 175e anniversaire de la tragédie irlandaise de 1847 au lieu historique national de la Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais/





QUÉBEC, le 4 juill. 2022 /CNW Telbec/ - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé et député de Québec, participera à une cérémonie soulignant le 175e anniversaire de la tragédie irlandaise de 1847 en compagnie de Son Excellence Eamonn McKee, Ambassadeur de l'Irlande pour le Canada.

L'honorable Jean-Yves Duclos sera présent au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le mercredi 6 juillet 2022



Endroit (départ du bateau) : 100, rue de la Marina

Berthier-sur-Mer (Québec)

G0R 1E0



Horaire : 9 h 30 Départ du bateau de Berthier-sur-Mer*

12 h 30 Visite de Grosse-Île pour les médias avec un guide de Parcs Canada

13 h 00 Début de la cérémonie

15 h 15 Départ du bateau de Grosse-Île



* Nous invitons les représentants des médias à se présenter à la marina Le Havre de Berthier-sur-Mer au plus tard à 9 h 15 afin d'embarquer à bord du bateau à destination de Grosse-Île.

Note : Les médias peuvent quitter l'île plus tôt que le bateau et se rendre à Montmagny en avion. Le transport jusqu'à Berthier-sur-Mer sera offert. Il est également possible de revenir en bateau à 15 h 15.

Les représentants des médias qui souhaitent être présents à l'événement doivent RSVP auprès de Kimberly Labar au 418-473-9361 ou par courriel à [email protected].

SOURCE Parcs Canada

Communiqué envoyé le 5 juillet 2022 à 09:00 et diffusé par :