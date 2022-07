Suspension de la négociation par l'OCRCVM - CYM

DPI Construction Management annonçait aujourd'hui la nomination de Marco Pacitti en tant que nouveau directeur pour l'est du Canada. Ce chef de file du secteur de la construction et de l'aménagement d'espaces de bureaux commerciaux a fait appel à lui...

Reprise des négociations pour : Société : Alphamin Resources Corp. Symbole à la Bourse de croissance TSX : AFM Les titres : Oui Reprise (HE) : 10 h 15 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à...

EY annonce qu'elle fait l'acquisition de FreshWorks Studio, une société de services-conseils en conception et développement primée établie à Victoria, en Colombie-Britannique, qui se spécialise dans la poursuite de l'innovation, de la transformation...

Reprise des négociations pour: Société : Snowline Gold Corp. Symbole CSE : SGD Les titres : Oui Reprise (HE) : 09 h 30 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une société...