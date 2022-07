Pharmascience International lance son premier générique de Pazopanib 200 mg et 400 mg en Bulgarie¹, dans les Pays d'Europe Centrale et Orientale (PECO)





MONTREAL, le 5 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Pharmascience est fière d'annoncer une autre excellente nouvelle avec le lancement du générique de Pazopanib 200 MG et 400 MG en Bulgarie.

Le lancement a eu lieu le 16 mai 2022 et fournira aux patients et aux systèmes de santé locaux un médicament abordable et de haute qualité en Europe centrale et orientale.

Ce lancement stratégique soutient l'engagement de Pharmascience à fournir dans les pays d'Europe centrale et orientale des médicaments de haute qualité. Pharmascience International est d'ailleurs fière d'avoir réussi à lancer le Pazopanib au sein de la première vague de génériques en Bulgarie et dans l'Union européenne.

Félicitations à toutes et à tous!

« Nous sommes extrêmement fiers des efforts déployés par l'équipe afin d'exécuter ce lancement de première vague avec succès. C'est une réalisation fantastique. Le lancement de Pazopanib représente un ajout très important à notre portefeuille croissant d'oncologie en Europe centrale et orientale. Cela élargit encore l'accès aux génériques de haute qualité pour les patients de toute la région et fournit des solutions génériques rentables pour les payeurs. »

- Ricardo Quirch, Responsable Europe & LATAM

Cette étape importante contribuera une fois encore de manière significative à la croissance durable de nos activités internationales. De plus, notre organisation a démontré comment notre coordination interne a réussi à réaliser des pénétrations de marché efficaces dans des délais critiques et serrés. Nous reconnaissons et exprimons nos sincères remerciements à toutes les équipes interfonctionnelles impliquées qui ont contribué à ce succès pour nos clients et leurs patients.

Pour plus d'informations sur les différents traitements utilisant le Pazopanib, visitez le site Web de l'EMA.

À PROPOS DE PHARMASCIENCE INC.

Pharmascience inc. est l'un des plus grands manufacturiers pharmaceutiques au Canada. Pharmascience distribue des produits génériques de haute qualité internationalement dans plus de 50 pays.

La présence globale et le modèle d'affaires agile de Pharmascience inc. offre aux communautés des soins de santé à l'échelle globale des médicaments canadiens pour répondre aux besoins des patients. Son équipe de recherche et développement se dote d'une expertise inégalée pour le développement de médicaments génériques injectables et solides par voie orale.

Pharmascience a investi plus de 750 millions de dollars en recherche et développement et figure parmi les principaux manufacturiers génériques au Canada, offrant plus de 300 familles de produits, 1400 unités de gestion des stocks (SKUs) dans plus de 20 formes posologiques, livrant plus de 2,5 milliards d'unités de forme pharmaceutique.

_________________________________ 1 Basé sur les données d'IPD Analytics et d'IQVIA Midas.

SOURCE Pharmascience inc.

Communiqué envoyé le 5 juillet 2022 à 08:59 et diffusé par :