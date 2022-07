BMO s'associe au Black Professionals in Technology Network pour accéder à la plus vaste communauté de talents noirs du domaine de la technologie en Amérique du Nord





Ce nouveau partenariat vise à accélérer l'accès aux carrières technologiques et à accroître le nombre de professionnels noirs dans les services financiers

MONTRÉAL et CHICAGO, le 5 juill. 2022 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui le renforcement de son partenariat avec le Black Professionals in Technology Network Inc. (BPTN) afin de se concentrer sur la formation et l'embauche de talents noirs pour des occasions de carrière dans le secteur des services financiers. Le BPTN est la plus grande organisation nord-américaine dédiée au soutien des professionnels noirs de la technologie et des affaires. BMO est l'un des partenaires de niveau fondateur du Sommet technologique mondial BFUTR 2022. Ce partenariat lui permettra également de s'engager auprès de plus de 50 000 professionnels noirs qui transforment la technologie par l'innovation et qui offriront à la Banque des expériences de premier ordre pour les employés et les clients.

La stratégie L'inclusion sans obstacles 2025 de BMO fixe des objectifs audacieux au sein de la Banque, y compris des objectifs d'embauche et l'accès équitable aux possibilités de développement de carrière. Faire équipe avec le BPTN est l'une des nombreuses façons dont BMO s'appuiera sur son partenariat avec la communauté noire pour accroître la représentation des collègues noirs et incarner l'engagement de la Banque envers sa raison d'être, avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires.

Parallèlement à son groupe-ressource d'employés, au Réseau professionnel des employés noirs de BMO et aux programmes d'avancement professionnel pour les employés noirs et latinos, ce partenariat représente un prolongement des efforts de BMO pour créer et soutenir une main-d'oeuvre diversifiée.

« Afin de bâtir une banque mieux axée sur le numérique, prête pour l'avenir, avec une efficacité, une rentabilité et une fidélité de premier plan, et pour continuer à progresser, nous avons besoin de la meilleure équipe, c'est-à-dire une équipe diversifiée et inclusive, a déclaré Rebecca Tascona, chef, Stratégies et opérations, Plateformes ECL, BMO Groupe financier. En tant que partenaire de niveau fondateur du Sommet technologique mondial BFTUR 2022, nous allons élargir notre portée de talents au sein de la communauté technologique noire pour offrir des carrières significatives en créant des produits et des expériences qui reflètent la diversité de nos clients et des collectivités où nous exerçons nos activités. »

« Nous sommes fiers d'accueillir à nouveau BMO au sein de la communauté du BPTN et nous sommes impatients de développer notre partenariat au cours des trois prochaines années. Nous sommes également très heureux de voir BMO se manifester de manière aussi significative, lors du BFUTR 2022, au niveau de partenariat fondateur du sommet, a déclaré Lekan Olawoye, fondateur et chef de la direction du BPTN. Nous sommes impatients d'aider BMO à mettre en place les outils nécessaires pour attirer, embaucher, retenir et promouvoir les talents noirs dans toute son organisation. »

Dans le cadre de ce partenariat, les hauts dirigeants de BMO participeront aux classes de maître du BPTN, qui offrent aux membres un aperçu de thèmes importants du secteur de la technologie. En partenariat avec le BPTN, BMO présentera chaque année plusieurs événements à la communauté noire de la technologie, qui comprendront un leadership éclairé en matière de technologie et d'affaires, tout en permettant l'embauche de talents noirs dans le domaine de la technologie. Ce partenariat comprendra également la présence à de futurs événements et l'accès au tableau d'affichage des emplois et à la communauté Obsidi du BPTN.

« La création d'une société plus inclusive est un élément fondamental de notre identité en tant qu'organisation, a déclaré Vanessa Lewerentz, chef de l'inclusion, BMO Groupe financier. Les personnes marginalisées sont depuis longtemps confrontées à des obstacles systémiques au sein et en dehors du marché du travail et nous nous engageons à accélérer les initiatives qui créeront un changement significatif et durable. »

Cette annonce renforce l'engagement de BMO envers une société inclusive sans obstacles. Le soutien de la Banque aux Noirs canadiens et américains comprend les initiatives suivantes :

Engagement à verser 100 millions de dollars pour le lancement du programme de prêts Services aux entreprises à portée de main - BMO pour les entrepreneurs noirs .

. Lancement de BMO EMpower (en anglais), un investissement de 5 milliards de dollars sur cinq ans pour éliminer les obstacles auxquels font face les entreprises, les communautés et les familles issues de minorités aux États-Unis. EMpower est une série d'engagements à long terme visant à susciter des changements significatifs et à défendre l'équité raciale.

Création du Conseil consultatif des employés noirs et latino-américains, qui met l'accent sur l'expérience employé et l'avancement et la mobilisation des talents noirs et latino-américains au moyen de groupes de travail attitrés et de partenariats avec des groupes-ressources d'employés (GRE) de BMO.

Engagement L'inclusion sans obstacles 2025 pour hausser la représentation des personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC) à tous les niveaux au Canada et aux États-Unis, notamment augmenter de 30 pour cent ou plus la représentation des personnes de couleur dans les postes de haute direction au Canada et aux États-Unis.

et aux États-Unis, notamment augmenter de 30 pour cent ou plus la représentation des personnes de couleur dans les postes de haute direction au et aux États-Unis. Lancement de BMORE, un programme de perfectionnement de la main-d'oeuvre, avec Cara, un organisme à but non lucratif de Chicago , afin de recruter des personnes issues de communautés défavorisées et diverses dans les carrières des services financiers.

, afin de recruter des personnes issues de communautés défavorisées et diverses dans les carrières des services financiers. Établissement de Noire et déterminée, une série d'entrevues de BMO qui met en vedette des femmes noires entrepreneures innovantes.

Soutien au programme de bourses de la Fondation pour le journalisme canadien pour les personnes noires afin d'amplifier les voix des Noirs et de former les futurs leaders.

Grand commanditaire du Canadian Anti-Hate Network et signataire de l'initiative BlackNorth.

BMO s'est associé au Black Opportunity Fund (BOF), un organisme communautaire qui s'est engagé à éliminer les obstacles financiers pour les entreprises dirigées par des Noirs.

