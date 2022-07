/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire de la vice-première ministre pour le mardi 5 juillet 2022/

12 h 00

La vice-première ministre visitera une entreprise de camionnage canadienne, KJS Transport Inc., et rencontrera des camionneurs, des étudiants et des travailleurs. Elle sera accompagnée du député de Brampton-Centre, Shafqat Ali, de la députée de Brampton-Nord, Ruby Sahota, du député de Brampton-Est, Maninder Sidhu, et de la députée de Brampton-Sud, Sonia Sidhu. Un point de presse suivra.