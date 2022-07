Azimut accroît son positionnement pour le nickel à la Baie James





LONGUEUIL, QC, le 5 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) annonce l'augmentation substantielle de sa position de terrain pour des cibles nickel à l'échelle de la région Eeyou Istchee Baie James au Québec. La stratégie de ciblage systématique pour le nickel développée par Azimut est supportée par sa méthodologie exclusive AZtechMinetm et par d'autres critères d'exploration, ainsi que par sa connaissance en profondeur de la région (voir communiqué de presse du 30 novembre 2021).

Azimut considère que la Baie James (176 300 km2) est sous-explorée pour des gisements de nickel associés à des intrusions. Cette évaluation est corroborée par les résultats initiaux significatifs récemment divulgués sur la Propriété Wapatik optionnée à Mont Royal Resources Limited (ASX: MRZ) (voir communiqué de presse du 29 juin 2022). L'intervalle publié (2,68% Ni, 1,30% Cu, 0,09% Co sur 3,30 m dans le forage WAP22-03) est l'un des meilleurs résultats obtenus à ce jour pour des minéralisations en nickel-cuivre dans la région de la Baie James, en se basant sur les données publiques (SIGEOM).

FAITS SAILLANTS (voir figure 1)

Acquisition par désignation sur carte d'un total de 2 063 claims (1 070 km 2 ) en 80 blocs de claims distincts, incluant 1 012 claims acquis récemment . Les claims ont été octroyés par le Ministère de l'énergie et des ressources naturelles du Québec. L'ensemble de ces cibles constitue le Projet Nickel Baie James (le « Projet NBJ ») détenu à 100% par la Société.





. Les claims ont été octroyés par le Ministère de l'énergie et des ressources naturelles du Québec. L'ensemble de ces cibles constitue le (le « Projet NBJ ») détenu à 100% par la Société. Le ciblage pour le nickel réalisé par Azimut se fait principalement à partir du traitement avancé des données géophysiques, géochimiques et géologiques régionales ( voir communiqué de presse du 19 novembre 2015 ).





). La plupart des cibles correspondent à des intrusions mafiques à ultramafiques d'échelle hectométrique à kilométrique, correspondant possiblement à des conduits subvolcaniques, des dykes et des sills mis en place au sein de séquences volcano-sédimentaires. Les cibles acquises présentent pour la plupart un historique d'exploration très limité ou bien absent.





Le concept d'exploration soutenant ce positionnement est basé sur un modèle de gisements de nickel à haute teneur bien représenté par les exemples de Eagle's Nest dans la région du Cercle de feu ( Ontario, Canada ), et de Eagle au Michigan (États-Unis).





bien représenté par les exemples de dans la région du Cercle de feu ( ), et de au (États-Unis). Le Projet NBJ présente également un potentiel significatif pour le cuivre, le cobalt et les éléments du groupe du platine. Ces éléments sont communément présents dans les gisements de nickel. Toutes ces substances seront en forte demande, et pour le long terme, dans cette période de transition énergétique d'échelle globale.





Azimut a établi des protocoles d'exploration efficaces pour rapidement valider et avancer ces cibles jusqu'au stade des forages





Québec est reconnu comme étant l'une des meilleures juridictions minières au monde. La région de la Baie James bénéficie d'infrastructures de grande qualité, incluant des routes majeures goudronnées, un réseau de lignes électriques et des aéroports. La relation de longue date entre la Nation Crie et le gouvernement du Québec a récemment été renforcée avec l'entente « La Grande Alliance »

Information corporative: Mme Krista Muhr a donné sa démission de son poste de membre du Conseil d'administration effective au 1er juillet. Sa contribution a été reconnue et appréciée par Azimut qui lui souhaite le meilleur dans ses projets futurs.

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101. Mathieu Landry, Géo., consultant sénior, a également revu le contenu de ce communiqué.

A propos d'Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société avance activement vers la définition de ressources aurifères initiales sur son projet-phare Elmer, détenu à 100%.

La Société met en oeuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMinetm) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L'approche d'Azimut est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Bénéficiant d'un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 81,9 millions d'actions émises et en circulation.

www.azimut-exploration.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs reliés aux programmes d'exploration sur des cibles pour le nickel. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l'emploi de mots comme « considère », « anticipe », « prévoit », « estime », « s'attend », « projette », « planifie », « potentiel », « suggère » et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l'impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d'intérêt, l'imprécision des estimations de réserves, la récupération de l'or et des autres métaux, les risques environnementaux incluant l'augmentation du fardeau règlementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les actions entreprises par les communautés et les organisations non gouvernementales, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, des flambées mondiales de maladies infectieuses incluant la COVID-19, et l'incapacité d'obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d'autres risques liés au développement et à l'exploitation. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s'appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières. Le lecteur est invité à revoir avec attention la discussion détaillée sur les risques dans notre plus récent Rapport Annuel déposé sur SEDAR pour une compréhension plus complète des risques et des incertitudes qui affectent les affaires de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

