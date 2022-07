Shippeo dévoile son programme de reconnaissance des transporteurs ainsi qu'une expérience améliorée d'onboarding automatisé





Shippeo, leader de la visibilité du transport multimodal en temps réel, lance un nouveau programme de reconnaissance et de récompense des transporteurs, champions de la visibilité de la supply chain. Ce lancement s'accompagne d'une série d'améliorations de sa solution d'onboarding automatisé des transporteurs, qui offre désormais l'intégration à la plateforme de visibilité la plus simple et la plus rapide du marché pour les transporteurs.

"Plus de 150 000 transporteurs sont déjà connectés au Multimodal Visibility Network de Shippeo, fournissant des données sur les expéditions en temps réel de grande qualité aux chargeurs et aux prestataires de services logistiques du monde entier", déclare Alexandru Mihailenco, Head of Carrier Network. "La visibilité en temps réel des transports de la supply chain est de plus en plus recherchée par les entreprises depuis le début de l'année 2020. La communauté des transporteurs joue un rôle central et pivot pour façonner l'avenir de la visibilité des transports et déterminer le degré de précision et de fiabilité des données de visibilité des livraisons pour les chargeurs, les prestataires de services logistiques et leurs clients finaux."

L'équipe en charge des transporteurs chez Shippeo a pour mission d'aider chaque transporteur à tirer parti de tous les avantages qu'apporte la plateforme de visibilité Shippeo, en leur permettant d'améliorer leur productivité et de se différencier sur le marché. "Nous avons mis en place notre Carrier Recognition Programtm pour reconnaître et récompenser les transporteurs qui s'engagent à fournir aux chargeurs des niveaux exceptionnels de visibilité de la supply chain, via la plateforme Shippeo", explique Alexandru Mihailenco.

Le programme comprend la publication de la Visibility Champion Listtm, qui reconnaît les transporteurs fournissant le meilleur service aux chargeurs avec des niveaux constamment élevés de suivi des expéditions. C'est la première des nombreuses initiatives prévues pour reconnaître les partenaires transporteurs, dont une cérémonie de remise de prix spéciale pour les transporteurs qui aura lieu plus tard cette année.

Shippeo a également lancé une nouvelle version de son Onboarding Automation Center, la solution leader du marché qui simplifie et accélère l'intégration des transporteurs dans son réseau de visibilité. Elle offre désormais aux opérateurs la possibilité d'une autonomie complète lors de la mise en place et la configuration de leur connexion à la plateforme.

"Nos clients et leurs partenaires transporteurs nous déclarent que notre expérience d'onboarding est inégalée, ayant atteint un taux de satisfaction de 98% pour l'onboarding des transporteurs", explique Lucien Besse, Directeur général de Shippeo. "Les dernières améliorations apportées à notre Onboarding Automation Center, constituent une avancée considérable, car elles facilitent l'intégration des transporteurs à la plateforme Shippeo. En retour, nous sommes en mesure d'aider nos clients à rentabiliser rapidement leur investissement, en leur permettant d'atteindre plus rapidement des taux de suivi élevés pour leurs livraisons et des données ETA plus précises et plus fiables qui font la réputation de Shippeo. "

Plus d'information

A propos de Shippeo

Shippeo, un des leaders mondiaux de la visibilité du transport multimodal en temps réel aide les principaux expéditeurs et prestataires logistiques à exploiter leurs supply chains de façon plus collaboratives, automatisées, durables, rentables et centrées sur le client, grâce à une visibilité en temps réel très précise et une orchestration parfaite des workflow. La plateforme Shippeo et son réseau de visibilité multimodal intègre plus de 875 systèmes TMS et informatiques embarquées, et fournit un accès instantané au suivi des expéditions en temps réel pour tous les modes de transport, via un portail unique et une expérience utilisateur intuitive. L'algorithme propriétaire parmi les meilleurs de l'industrie et s'appuyant sur le machine learning offre une précision inégalée de l'ETA et permet aux entreprises d'anticiper rapidement les problèmes, d'alerter les clients de manière proactive, et de gérer efficacement les exceptions grâce à des workflow collaboratifs tout en mesurant avec précision les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre (GES). Des centaines de clients, dont des marques mondiales telles que Coca-Cola HBC, Carrefour, Renault Group, Schneider Electric, Total, Faurecia, Saint-Gobain et Eckes Granini, font confiance à Shippeo pour le suivi de plus de 28 millions d'expéditions par an dans 75 pays.

Pour en savoir plus, consultez : www.shippeo.com

