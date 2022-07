THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS PRESENTE LA LISTE 2022 DES RESTAURANTS CLASSES 51-100





LONDON, 5 juillet 2022 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Restaurants 2022, parrainé par S.Pellegrino & Acqua Panna, dévoile aujourd'hui sa liste 51-100, avant la cérémonie qui aura lieu le lundi 18 juillet à Londres. Cette liste annuelle est établie par un panel paritaire de 1080 personnalités indépendantes du monde de la gastronomie : chefs reconnus internationalement, journalistes gastronomiques ou gastronomes voyageurs. Le classement élargi est créé à partir du même processus de vote que celui des World's 50 Best Restaurants et distingue des établissements du monde entier.

20 nouveaux établissements issus de 15 villes différentes, de Mexico à Melbourne .

à . Des restaurants dans 22 territoires sur 6 continents.

14 nouveaux entrants en Asie, 13 en Europe , 11 en Amérique du Nord, 2 au Moyen-Orient, 2 en Afrique, 1 en Océanie et 7 en Amérique du Sud.

, 11 en Amérique du Nord, 2 au Moyen-Orient, 2 en Afrique, 1 en Océanie et 7 en Amérique du Sud. Des restaurants de 5 nouvelles destinations cette année : Argentine, Chine (continentale), Allemagne, Singapour et Emirats Arabes Unis.

La meilleure nouvelle entrée est Trèsind Studio, à Dubaï, Emirats Arabes Unis, en 57ème position.

L'Asie compte 14 nouveaux établissements dans le classement élargi, répartis dans sept villes, dont deux à Tokyo - Sazenka (n° 59) et Sézanne (n° 82). Deux entrants issus des Émirats Arabes Unis : Trèsind Studio (n° 57) et Orfali Bros Bistro (n° 87), tous deux à Dubaï. Parmi les autres nouvelles entrées figurent deux restaurants de Mexico, Rosetta (n° 60) et Máximo Bistrot (n° 89), ainsi que trois restaurants français : Table de Bruno Verjus (n° 77) à Paris, AM par Alexandre Mazzia (n° 80) à Marseille, récemment lauréat du prix American Express One To Watch, et Flocons de Sel (n° 99) à Megève. Pour la liste complète des 51-100, cliquez ici.

William Drew, directeur du contenu des 50 Best, déclare : « Nous sommes ravis de voir 20 nouveaux établissements rejoindre la liste étendue pour la première fois. C'est formidable de constater cette progression, alors que le monde de la gastronomie se remet et se reconstruit toujours après les énormes défis rencontrés pendant la pandémie. »

Le palmarès des World's 50 Best Restaurants 2022 sera dévoilé en direct sur Facebook ici et sur YouTube là, à partir de 21h30 (heure française) le 18 juillet.

