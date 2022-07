Deloitte Canada fait l'acquisition de Striven Consulting Inc. (Striven), un cabinet spécialisé dans les tests technologiques et l'ingénierie de la qualité établi à Vancouver, afin de faire progresser ses capacités de test pour de grandes initiatives...

Xinghuo Blockchain Infrastructure and Facility (Xinghuo BIF) et Zetrix ont annoncé conjointement l'introduction d'Identifiants Basés sur la Blockchain (BID) / de Identifiants Vérifiables (VC) et de services de signature électronique basés sur la...