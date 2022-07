/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera d'importantes annonces sur les paiements de l'Incitatif à agir pour le climat à Kitchener et à Winnipeg/

Les représentants des médias sont priés de noter que le gouvernement du Canada fera d'importantes annonces au sujet des paiements de l'Incitatif à agir pour le climat. L'honorable Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement...

Au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, la députée Ruby Sahota, en compagnie de Rory Nisan, conseiller municipal pour la région de Halton et membre du conseil d'administration de la Fédération canadienne des...

Les représentants des médias sont priés de noter que le gouvernement du Canada fera d'importantes annonces au sujet des paiements de l'Incitatif à agir pour le climat. L'honorable Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement...