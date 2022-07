CGTN : L'intégration de Hong Kong au développement national lui donne un nouvel élan





BEIJING, le 5 juillet 2022 /CNW/ - La valeur des échanges commerciaux entre la Région administrative spéciale de Hong Kong (RASHK) et la Chine continentale a plus que sextuplé depuis le retour de Hong Kong à la mère patrie il y a 25 ans, selon le ministère chinois du Commerce. En effet, les échanges commerciaux sont passés de 50,77 milliards de dollars à 360,33 milliards de dollars, soit une augmentation annuelle moyenne de 8,5 %.

En s'intégrant au développement de l'ensemble du pays, Hong Kong est devenue un participant important aux échanges nationaux et un intermédiaire clé pour les échanges nationaux et internationaux.

À la fin de 2021, les investissements de Hong Kong sur le continent ont atteint 1 400 milliards de dollars, ce qui représentait 57,6 % de l'attraction totale des investissements étrangers dans le continent.

« En s'intégrant de façon proactive au développement global du pays et en se taillant une place dans les stratégies nationales, Hong Kong est restée solide dans sa grande ouverture et dans son harmonisation avec les règles internationales », a déclaré le président chinois Xi Jinping vendredi, lors de l'assemblée célébrant le 25e anniversaire du retour de Hong Kong dans la mère patrie.

« Compte tenu de l'expansion continue des régions et des mécanismes qui permettent la coopération et les échanges avec le continent, les gens de Hong Kong bénéficient maintenant de meilleures possibilités pour démarrer leur propre entreprise et obtenir du succès », a-t-il ajouté.

Conquérir la région de la Grande Baie

La région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, qui aspire à devenir une région et une agglomération urbaine de calibre mondial, est un important projet national conçu et promu par le président Xi Jinping.

Le 1er juillet 2017, Xi Jinping assistait à la signature d'un accord-cadre entre la Commission nationale de développement et de réforme, l'autorité chargée de la planification économique du pays, et les administrations du Guangdong, de Hong Kong et de Macao, lequel prévoyait le renforcement de la coopération entre ces régions.

Un an plus tard, il annonçait l'ouverture du pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, un projet de traversée de la mer supergéant qui relie Guangdong, Hong Kong et Macao. Le pont est devenu un symbole de la vision de la Chine concernant la région de la Grande Baie.

Le 18 février 2019, les grandes lignes du plan d'aménagement de la région de la Grande Baie ont été dévoilées. Ce plan envisageait la création d'un modèle d'aménagement de grande qualité, d'une région internationale de première classe et d'une agglomération urbaine de calibre mondial.

En septembre dernier, un plan a été lancé en vue de développer davantage la zone de coopération de Qianhai pour la métropole méridionale de Shenzhen et la RASHK, dans le but d'aider la zone à mieux jouer un rôle exemplaire et de premier plan dans l'aménagement de la région de la Grande Baie.

Le nombre d'entreprises financées par Hong Kong dans la zone de Qianhai a bondi de 156 % en 2021. L'an dernier, 93,8 % des investissements étrangers à Qianhai provenaient de Hong Kong.

Les gens de Hong Kong profitent eux aussi de l'initiative de la région de la Grande Baie. Les professionnels de Hong Kong et de Macao de huit secteurs, notamment des enseignants, des médecins et des guides touristiques, sont maintenant autorisés à exercer leurs activités sur le continent grâce à la reconnaissance mutuelle des compétences. À l'heure actuelle, plus de 3 000 professionnels ont vu leurs compétences reconnues sur le continent.

Prenant la parole lors de la célébration, Xi Jinping a de nouveau affirmé que le gouvernement central appuyait entièrement Hong Kong dans ses efforts visant à saisir les occasions historiques offertes par le développement de la Chine et à s'associer activement à la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao.

Gouvernance nationale

« Depuis son retour dans la mère patrie, Hong Kong a été réintégrée au système de gouvernance de la Chine et un ordre constitutionnel a été établi avec, comme ligne directrice fondamentale, le principe "un pays, deux systèmes" », a souligné Xi Jinping.

Les citoyens chinois qui sont des résidents permanents de la RASHK peuvent participer à la gouvernance de la RAS et du pays, comme l'autorise la loi.

À la suite de son retour, les députés hongkongais ont participé, en 1998, au neuvième Congrès national du peuple, le plus haut organe du pouvoir étatique, pour discuter des plans de développement national et des problèmes touchant la vie des gens et pour placer les attentes des gens au premier rang du programme des questions étatiques.

Au cours de cette période, plus de 5 600 représentants de toutes les couches de la société hongkongaise sont devenus membres de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CPPCC) à tous les échelons, dont plus de 200 représentants siégeant au comité national de cette conférence. Ils sont tous de précieux conseillers pour les principaux programmes nationaux et contribuent au développement du pays.

Trente-six députés de Hong Kong ont été élus pour participer aux travaux du 13e Congrès national du peuple. Ils représentaient 1,2 % du nombre total des députés. La CPPCC compte plus de 200 citoyens de la RASHK, qui représentent 10 % du total des membres. Ces deux ratios dépassent largement la représentation de Hong Kong dans la population du pays, qui s'établit à environ 0,5 %.

