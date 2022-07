CCTV+ : La première dame de Chine, Peng Liyuan, visite un opéra à Hong Kong

La valeur des échanges commerciaux entre la Région administrative spéciale de Hong Kong (RASHK) et la Chine continentale a plus que sextuplé depuis le retour de Hong Kong à la mère patrie il y a 25 ans, selon le ministère chinois du Commerce. En...

Xinghuo Blockchain Infrastructure and Facility (Xinghuo BIF) et Zetrix ont annoncé conjointement l'introduction d'Identifiants Basés sur la Blockchain (BID) / de Identifiants Vérifiables (VC) et de services de signature électronique basés sur la...