Appian nomme Peter Nicholson à la tête de la branche Australie et Asie

Avec la nomination de Peter Nicholson , spécialiste de l'exploitation minière et du capital-investissement, Appian renforce ses plans de croissance en Australie et en Asie

Peter jouera le rôle de conseiller principal auprès de la société et dirigera les opérations d'Appian dans une région d'importance stratégique pour l'entreprise

Il a été longtemps cadre dans un fonds d'investissement privé dans le secteur minier

LONDRES, 5 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Appian Capital Advisory LLP (« Appian » ou la « Société »), le conseiller en investissement des fonds d'investissement privés axés sur la valeur à long terme qui investit uniquement dans les sociétés minières et connexes, annonce aujourd'hui la nomination de Peter Nicholson comme conseiller principal, à la tête de la branche Australie et Asie.

Basé à Perth, en Australie, Peter dirigera les opérations d'origination, d'évaluation des transactions, de diligence raisonnable et de structuration. Outre la supervision des sociétés du portefeuille, il s'occupera des investissements et des sorties de portefeuille en Australie et en Asie.

Après avoir occupé pendant 13 ans en Australie le poste de directeur général de Resource Capital Funds (RCF) (18 ans au total), un fonds d'investissement privé dans le secteur minier dont le siège est à Perth, Peter va contribuer à réaffirmer et à développer la présence d'Appian en Australasie. Peter a également occupé récemment le poste de directeur général d'Ora Banda Mining Ltd, un producteur d'or coté en bourse.

Avant de rejoindre RCF en 2003, Peter a acquis une expérience technique précieuse dans le domaine de la production, de la planification et de la gestion minières en travaillant comme directeur souterrain de la mine de nickel Emily Ann pour LionOre Australia (Nickel) Limited et pour WMC Resources Limited.

Peter est titulaire d'une licence d'ingénieur (mines) de l'Université du Queensland et est membre du Financial Services Institute of Australasia (FINSIA), après avoir obtenu un diplôme d'études supérieures en finance appliquée et en investissement.

Michael W. Scherb, fondateur et PDG d'Appian, a commenté : « C'est fantastique que Peter ait rejoint Appian, car nous continuons à attirer les conseillers et les employés les plus compétents et les plus avisés dans notre cabinet. Son expérience de plusieurs décennies depuis Perth, combinée à son expertise technique, sera extrêmement précieuse pour nos projets ambitieux en Australie et en Asie. Avec cette nomination, nous avons une fois de plus démontré notre engagement à consolider notre position de leader du marché dans des secteurs d'importance stratégique pour l'entreprise. »

Peter Nicholson, conseiller principal, responsable de l'Australie et de l'Asie chez Appian, a déclaré : « Je suis ravi de me joindre à Appian alors que l'entreprise s'appuie sur ses bases déjà solides en Australie et en Asie. Les ressources naturelles sont un secteur essentiel dans toute la région, et j'ai hâte de travailler avec notre équipe pour présenter notre modèle d'entreprise unique et les opportunités qui s'offrent à nous. »

À propos d'Appian Capital Advisory LLP

Appian Capital Advisory LLP est le conseiller en placement de fonds de capital-investissement axés sur la valeur à long terme qui investissent uniquement dans des sociétés minières et des sociétés connexes.

Appian est un conseiller en investissement de premier plan dans l'industrie des métaux et des mines, avec une expérience mondiale en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Australie et en Afrique et une expérience réussie dans le soutien aux entreprises pour atteindre leurs objectifs de développement, avec un portefeuille d'exploitation mondial supervisant près de 5 000 employés.

Appian dispose d'une équipe mondiale de 58 professionnels expérimentés avec des présences à Londres, Toronto, Vancouver, Lima, Belo Horizonte, Montréal et Perth.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.appiancapitaladvisory.com , ou trouvez-nous sur LinkedIn ou Instagram.

