Le fabricant d'instruments de test électronique Chroma ATE investit dans le fabricant de véhicules électriques Gaius Automotive





Ce partenariat contribue à rapprocher le monde d'un avenir à sans émission de carbone

TAOYUAN, Taiwan, 5 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Le conseil d'administration de Chroma ATE Inc. a approuvé l'investissement dans la start-up taïwanaise Gaius Automotive comme première étape de l'établissement d'un partenariat stratégique à long terme. Chroma fournira des unités de commande électrique (UCE) à Gaius. Il s'agit d'un des composants clés des véhicules de livraison électriques à trois roues. Ce partenariat permettra de soutenir fortement le développement de l'industrie taïwanaise des véhicules électriques (VE).

En vue de l'éventuelle transition vers un monde sans émissions de carbone, les émissions nettes nulles sont bien plus qu'une simple question environnementale. Elles sont également une question clé pour l'avenir du développement industriel et de la compétitivité internationale, où l'électrification des véhicules est considérée comme un élément essentiel. Les composants électriques de Chroma peuvent être utilisés pour tous les types et toutes les tailles de véhicules à trois ou quatre roues, qu'ils soient à usage commercial, industriel ou personnel et qu'il s'agisse d'autobus à usage public, de camions de livraison commerciaux, de chariots élévateurs ou de voitures particulières. Gaius a développé une nouvelle génération de triporteurs électriques pour le secteur de la logistique, dont les avantages sont une haute performance, d'une grande capacité de charge, d'une grande mobilité et d'une grande sécurité pour répondre à la demande de zéro émission de carbone dans le dernier kilomètre de la livraison urbaine.

Chroma est profondément engagé dans le domaine des évaluations de véhicules électriques depuis de nombreuses années, fournissant des solutions complètes de test des VE, ce qui va des tests de l'électronique de puissance, des batteries et des chargeurs jusqu'aux tests des moteurs. La société a développé de nombreuses solutions de test recyclables avec des technologies innovantes pour répondre aux exigences des initiatives écologiques mondiales, tout en réduisant les coûts énergétiques et plus important encore, les émissions de carbone pour soutenir la transition vers le zéro émission de l'industrie.

À propos de Chroma

Fondée en 1984, Chroma ATE Inc. fait partie des fournisseurs mondiaux leaders en matière d'instruments de test et de mesure de précision, de systèmes de test automatisés, de systèmes de fabrication intelligents et de solutions clés en main de test et d'automatisation, commercialisés dans le monde entier sous la marque Chroma. Les principaux marchés desservis par Chroma comprennent les VE, les batteries vertes, les LED, le photovoltaïque, les semi-conducteurs/IC, la photonique, les écrans plats, les écrans vidéo, l'électronique de puissance, les composants passifs, les équipements de sécurité électrique, le contrôle de température thermoélectrique, l'inspection optique automatisée, les systèmes de fabrication intelligents, les technologies propres et les usines intelligentes.

À propos de Gaius

Fondée en 2010, Gaius Automotive Inc. est l'une des 25 start-ups du monde entier à avoir été sélectionnées par le programme French Tech Ticket pour recevoir un financement et d'autres aides du gouvernement français. Gaius a développé le premier véhicule commercial électrique à 3 roues pour la logistique, conçu pour répondre à des exigences plus élevées en matière de performances et de sécurité. Le véhicule, équipé d'un système complet de gestion de flotte, de recharge et de planification, constitue la meilleure solution pour la logistique commerciale.

