Oxford Quantum Circuits lève 38 millions de livres sterling en série A pour accélérer la R&D et se développer dans la région APAC.





Oxford Quantum Circuits (OQC), leader européen de l'informatique quantique, a annoncé aujourd'hui avoir levé 38 millions de livres sterling (46,45 millions de dollars) lors de la première clôture d'une série A en cours. Cet investissement représente la plus importante série A jamais réalisée au Royaume-Uni en informatique quantique. Le tour de table a été mené conjointement par Lansdowne Partners, l'une des principales sociétés d'investissement européenne, et The University of Tokyo Edge Capital Partners (UTEC), le plus grand fonds de capital-risque deep tech du Japon. British Patient Capital et les investisseurs existants, à savoir Oxford Science Enterprises (OSE) et Oxford Investment Consultants (OIC), ont également participé.

L'architecture 3D brevetée d'OQC, le Coaxmon, associe une évolutivité inégalée avec des performances de classe mondiale. Ce financement fait suite au lancement du dernier système d'OQC en février 2022, Lucy, sur Amazon Braket - ce qui en fait la première entreprise quantique européenne sur AWS. La technologie de l'entreprise peut être utilisée par des entreprises de services financiers, du secteur pharmaceutique et de logistique pour les aider à rester plus concurrentielles.

Cet investissement de série A servira à développer les systèmes quantiques de l'entreprise et son offre privée d'informatique quantique en tant que service. Il permettra également de consolider la position d'OQC en Europe et d'accélérer l'expansion internationale en Asie-Pacifique, notamment sur le marché japonais - une zone sensible pour les services financiers désireux de bénéficier des avantages de l'informatique quantique.

L'informatique quantique a le potentiel de façonner notre avenir et de rendre la vie des gens meilleure, et est reconnue depuis longtemps comme une question d'importance stratégique nationale. L'investissement de British Patient Capital dans ce tour de table s'inscrit dans le cadre de sa grande ambition visant à consolider la position du Royaume-Uni comme une superpuissance scientifique et technologique.

Lenny Chin, directeur de l'UTEC, a déclaré : « L'informatique quantique seront les prochaines frontières de l'innovation et OQC, grâce à sa technologie Coaxmon de pointe, a pour mission d'intégrer l'avant-garde de la physique moderne dans notre vie quotidienne. Pour l'UTEC, c'est un honneur de participer à la mission d'OQC qui consiste à rendre la technologie quantique accessible à tous, et elle soutiendra le développement d'OQC en Asie-Pacifique grâce à des collaborations avec le monde universitaire, notamment l'Université de Tokyo, et des partenariats avec les principales sociétés financières et technologiques du Japon ».

Peter Davies, associé et responsable de la stratégie des marchés développés chez Lansdowne Partners, a déclaré : « Depuis le lancement du premier ordinateur quantique commercialisé au Royaume-Uni, nous sommes très impressionnés encore aujourd'hui par les développements techniques et les ambitions futures d'OQC et nous sentons très enthousiasmés à l'idée d'investir dans cette société innovante et avant-gardiste ».

Judith Hartley, CEO de British Patient Capital, a déclaré : « Le Royaume-Uni est depuis longtemps à l'avant-garde des développements technologiques mondiaux. Notre investissement dans Oxford Quantum Circuits témoigne de notre engagement permanent pour que le Royaume-Uni reste à la pointe de l'innovation dans le domaine de la deep tech. La sphère de l'informatique quantique est un maillon essentiel de la chaîne des avancées technologiques, scientifiques et commerciales, allant des percées à l'amélioration de la modélisation des affaires dans tous les domaines. Nous sommes très heureux de contribuer au financement de l'expansion d'OQC dans la région Asie-Pacifique, permettant à cette nouvelle frontière technologique de se développer encore davantage grâce à son exposition au marché mondial ».

Ilana Wisby, CEO d'OQC, a déclaré : « Cette première clôture est le plus grand tour de table de série A jamais signé au Royaume-Uni en informatique quantique, ce qui prouve la confiance de nos investisseurs dans notre capacité à diriger l'industrie quantique mondiale. Elle témoigne des progrès technologiques et commerciaux importants que nous avons réalisés ces derniers mois, grâce à notre équipe de classe mondiale. Il s'agit également de la première étape de notre expansion internationale, qui met le quantique à portée de main de nos clients, où qu'ils se trouvent dans le monde ».

Notes de la rédaction

À propos d'OQC : OQC est le leader européen de l'informatique quantique. Nous mettons le quantique à portée de main de nos clients et leur permettons de faire des découvertes révolutionnaires. Nos ordinateurs quantiques sont disponibles sur un cloud privé et sur Amazon Braket.

www.oxfordquantumcircuits.com

À propos de Lansdowne : Lansdowne Partners est un gestionnaire d'investissement dont le siège se trouve en Europe et qui exploite une gamme diversifiée de stratégies d'actions gérées activement.

www.lansdownepartners.com/london

À propos d'UTEC : The University of Tokyo Edge Capital Partners, Inc. est le plus grand fonds de capital-risque au Japon axé sur la science et la technologie, et l'un des plus grands fonds de la deep tech en Asie. L'UTEC a investi dans plus de 140 start-ups japonaises et mondiales, avec un bilan positif de 17 introductions en bourse et de 14 F&A.

www.ut-ec.co.jp/english

À propos de BPC : British Patient Capital est le nom commercial de British Patient Capital Limited, une filiale commerciale détenue à 100 % de British Business Bank plc, la banque de développement économique du gouvernement britannique. Lancé en juin 2018, British Patient Capital dispose de 2,5 milliards de livres sterling à investir sur 10 ans en capital-risque et capital de croissance pour soutenir les entreprises britanniques innovantes à fort potentiel de croissance.

www.britishpatientcapital.co.uk

À propos d'OSE : Oxford Science Enterprises (OSE) est un développeur d'entreprises scientifiques, qui s'engage à aider à régler les problèmes les plus difficiles du monde auprès de davantage de personnes, dans plus d'endroits, plus rapidement. Dans ce but, l'entreprise transforme la plus grandes découvertes scientifiques en entreprises qui changent le monde, en créant des partenariats entre les meilleurs scientifiques des meilleures universités du monde et les meilleurs cerveaux commerciaux.

www.oxfordscienceenterprises.com

À propos d'OIC : Oxford Investment Consultants soutient des fondateurs exceptionnels qui transforment la recherche scientifique en produits répondant aux plus grands défis mondiaux. L'équipe d'OIC possède des dizaines d'années d'expérience en matière d'investissement, en partenariat avec des entreprises de biotechnologie, de soins de santé et de la deep tech, issues de l'Université d'Oxford et d'autres institutions de recherche britanniques leaders.

www.oxfordinvestmentconsultants.com

