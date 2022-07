AFFIDEA POURSUIT SA CROISSANCE STRATÉGIQUE AVEC DES ACQUISITIONS EN ESPAGNE, AU PORTUGAL ET EN ROUMANIE





Le groupe Affidea annonce aujourd'hui l'acquisition de Clínica Nuno Álvares et Clínica de Santa Mafalda au Portugal, deux centres médicaux Phoenix à Deva et Alba Iulia, en Roumanie, et trois centres en Espagne : le centre médical Infanta Mercedes, la polyclinique El Mirador et le centre de radiodiagnostic de Colmenar Viejo.

LA HAYE, Pays-Bas, 5 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe Affidea annonce aujourd'hui des acquisitions stratégiques dans trois pays ? l'Espagne, le Portugal et la Roumanie ? ajoutant 7 nouveaux centres à son réseau et atteignant 327 centres au niveau européen, dans le cadre de sa stratégie de croissance.

Au Portugal, le groupe Affidea annonce l'acquisition de la Clínica Nuno Álvares et de la Clínica de Santa Mafalda, deux importants fournisseurs de services avancés de diagnostic et de consultation externe dans la municipalité d'Almada, dans l'agglomération de Lisbonne. La Clínica Nuno Alvares, située dans le centre d'Almada, est un fournisseur de soins de santé important dans la ville depuis plus de 30 ans, offrant un large éventail de consultations médicales, d'analyses cliniques et d'examens diagnostiques. De même, la Clínica de Santa Mafalda, située dans le centre de Costa da Caparica, fournit depuis plus de 30 ans un large éventail de consultations dans plus de 25 spécialités cliniques et d'analyses sanguines. Avec cette acquisition, le groupe Affidea compte désormais au Portugal 19 cliniques au niveau national, 3 laboratoires et plus de 300 points de collecte de sang.

En Espagne, l'acquisition des polycliniques Infanta Mercedes et El Mirador et du centre de radiodiagnostic de Colmenar Viejo permet aux patients Affidea de bénéficier, non seulement de services d'imagerie diagnostique, mais également d'une large gamme de plus de 25 consultations spécialisées. Les centres collaborent avec plus de 30 sociétés médicales et plusieurs laboratoires d'analyse clinique, et apportent leur soutien à des patients financés à la fois par le secteur public et par le secteur privé. Le centre médical Infanta Mercedes est situé dans l'un des quartiers d'affaires et résidentiels les plus fréquentés de Madrid, opérant sur le marché depuis 1990, tandis que les deux autres centres, la polyclinique El Mirador et le centre de radiodiagnostic de Colmenar Viejo, sont situés dans le nord de Madrid et sont en activité depuis 2011. Avec cette acquisition, la branche espagnole du groupe Affidea compte désormais 40 cliniques au niveau national.

En Roumanie, avec l'acquisition de deux centres médicaux Phoenix à Deva et Alba Iulia, le réseau roumain Affidea passera à 38 centres. Les deux cliniques offrent des services d'imagerie médicale (IRM, TDM, Dexa), ainsi que des consultations dans diverses spécialités médicales.

Avec ces ajouts, le réseau Affidea atteint 327 centres au niveau européen, travaillant avec plus de 11 000 professionnels et traitant près de 12 millions de patients chaque année.

Giuseppe Recchi, PDG du groupe Affidea, a déclaré : « Je suis très fier du succès que nous avons obtenu en poursuivant notre mission d'être le fournisseur de services d'imagerie diagnostique de choix pour nos patients, nos médecins et nos payeurs. Nous avons atteint une position unique en tant que premier fournisseur paneuropéen d'imagerie diagnostique, ayant élargi notre échelle, et étant dans le top 3 des fournisseurs dans chaque pays où nous opérons. Nous sélectionnons des cliniques qui peuvent compléter notre portefeuille avec leur solide réputation locale, leur offre médicale et leurs spécialités cliniques, ce qui élargit et renforce notre portée. La demande pour des services de santé de qualité est visiblement plus forte, et chez Affidea, nous nous engageons à répondre à cette demande en gardant au coeur de notre activité ce qui nous différencie : l'excellence clinique, la technologie de pointe et un réseau étonnant de plus de 11 000 professionnels, dont 7 500 sont du personnel clinique. »

En juin de cette année, Affidea a reçu le prix du fournisseur de diagnostic de l'année aux HealthInvestor Awards 2022.

Depuis 5 ans, Affidea a ajouté près de 110 centres à son réseau, soit presque le double de la taille du groupe. Rien qu'en 2022, la société a développé ses activités dans 6 pays dans lesquels elle était implantée, à commencer par l'Italie avec l'acquisition de Promea, un prestataire de soins ambulatoires réputé dans le Piémont, suivie d'une clinique ambulatoire en Lituanie, du centre Brust Zentrum de Zurich en Suisse, Tecma Clinic, un fournisseur de soins ambulatoires renommé à Valence, en Espagne, et les trois plus récents au Portugal, en Espagne et en Roumanie.

À propos du groupe Affidea

Le groupe Affidea (www.affidea.com) est le plus grand fournisseur européen de services avancés d'imagerie, de soins ambulatoires et de traitement du cancer. Fondée en 1991, l'entreprise compte 327 centres médicaux dans 15 pays, des services de diagnostic avancé, de consultation externe et de soins du cancer pour plus de 11 millions de patients chaque année. En raison de ses normes élevées en matière de sécurité des patients, Affidea est le fournisseur de services d'imagerie médicale le plus primé en Europe. Plus de la moitié des centres primés avec 5 étoiles sur le mur des étoiles Eurosafe, accrédités par la Société européenne de radiologie en Europe, sont des centres Affidea.

