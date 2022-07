LA SUBARU OUTBACK SIGNE UN EXCELLENT MOIS DE JUIN





La Subaru Outback enregistre 1 017 livraisons en juin

À ce jour, la BRZ affiche une hausse de 83,4 p. 100 par rapport à l'an dernier

MISSISSAUGA, ON, le 4 juill. 2022 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) affiche des résultats robustes pour l'Outback en juin avec la vente de 1 017 unités, un bond de 43,4 p. 100 par rapport à juin 2021. À ce jour, il s'est vendu 5 838 Subaru Outback, une progression de 16,7 p. 100 par rapport à la même date l'an dernier.

Toujours l'un des modèles les plus populaires dans la gamme Subaru, l'Outback 2023 bénéficie de mises à jour intéressantes, comme un nouveau style extérieur , un système d'infodivertissement révisé et une foule de nouvelles technologies de bord, comme des ports USB-C ainsi que CarPlay d'Apple et Android Auto sans fil.

La Subaru BRZ poursuit son formidable élan amorcé l'an dernier avec le lancement du modèle de deuxième génération. Le coupé sport 2+2 enregistre un bond de 83,4 p. 100 par rapport à l'an dernier, ce qui représente 141 unités de plus que l'an dernier à pareille date. Ce modèle de deuxième génération offre toujours un ensemble séduisant : légèreté, centre de gravité ultra bas, direction et tenue de route précises et voiture à propulsion abordable.

« Nous sommes satisfaits des résultats et continuerons à livrer des modèles offrant un rapport qualité-prix, une sécurité et une fiabilité exceptionnels », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. « Notre mission consiste à surpasser les attentes des consommateurs canadiens grâce à notre solide réseau de concessionnaires, notre service à la clientèle et nos véhicules primés. »





Juin 2022 3 577 Réel pour le mois 5 250 Année précédente (même mois) -1 673 Différence -31,9 % MÀCJ c. MPAD 21 867 2022 AÀCJ 27 212 2021 AÀCJ -5 345 Différence -19,6 % AÀCJ vs. MPAD 11 163 T2 2022 15 952 T2 2021 -4 789 Différence 30 % Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

