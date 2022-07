Petal Maps transforme la navigation en une expérience immersive et réaliste





SHENZHEN, Chine, le 4 juill. 2022 /CNW/ - Depuis son lancement en 2020, Petal Maps a connu une croissance phénoménale et offre désormais des expériences de voyage et de navigation novatrices à plus de 28 millions d'utilisateurs dans plus de 160 pays. Les cartes devraient viser à reproduire le monde réel le plus fidèlement possible, et c'est le principe directeur de Petal Maps, sur lequel l'entreprise travaille constamment.

Pendant la navigation, le guidage sur la voie et l'affichage agrandi aux intersections contribuent à une conduite sécuritaire. Les conditions routières sont indiquées avec précision grâce à la myriade de données saisies et au rendu détaillé. Aujourd'hui, Petal Maps offre de nouvelles fonctionnalités telles que des effets d'éclairage en mode sombre, des points de repère en 3D, et plus encore en utilisant des technologies sophistiquées comme le rendu à grains fins. Petal Maps met des cartes plus réalistes et plus intéressantes à la disposition des utilisateurs, améliorant ainsi l'expérience de navigation.

Petal Maps vous guide avec des effets lumineux saisissants

Il peut être difficile de trouver son chemin. Les rues que vous traversez sont probablement très différentes de ce que vous voyez sur l'écran de votre téléphone, et les différences d'éclairage peuvent vous déconcerter. Et en mode nocturne, les lampadaires font partie intégrante du monde réel. Pour maximiser son rendu du monde réel, Petal Maps ajoute des lumières en soirée pour simuler l'effet de route de nuit, y compris l'éclairage des rues et des bâtiments, et fournit un niveau plus élevé de précision et de détail cartographique.

Cette fonctionnalité sera pratique pour les utilisateurs, car ils apprécieront un niveau de détail plus global. Par exemple, lorsque les bâtiments d'une ville s'allument, cela signifie pour l'utilisateur qu'il fait nuit à l'endroit recherché. De cette façon, les utilisateurs seront en mesure de mieux faire correspondre les directions sur Petal Maps à leur environnement, même avec le changement d'éclairage.

Découvrez votre environnement dans ses moindres détails grâce aux points de repère en 3D

Petal Maps a créé environ 26 000 modèles de bâtiments et des effets 3D pour une centaine d'attraits touristiques emblématiques comme la Tour Eiffel, la Grande roue de Londres et la Tour de Kuala Lumpur, entre autres. Avec les points de repère en 3D de Petal Maps, les utilisateurs peuvent visualiser des points de repère célèbres dans une région donnée de façon plus détaillée, et auront même la possibilité de parcourir le monde virtuellement, sans même avoir à mettre le pied dehors. Les points de repère en 3D reproduisent les conditions réelles de ces célèbres sites dans toute leur complexité, offrant aux utilisateurs plus de subtilité et de nuances au fil de leur cheminement.

En plus des points de repère en 3D, Petal Maps fournit également une carte en 3D plus réaliste, avec des éléments comme la météo, les arbres, le temps et plus encore. Les effets 3D apportent de nouvelles informations aux utilisateurs, qui peuvent repérer l'endroit où ils se trouvent ou celui vers lequel ils souhaitent se rendre en associant les moindres détails affichés sur leur écran Petal Maps à ce qu'ils ont sous les yeux en réalité.

Le rendu de la température et des précipitations ainsi que le système de classification par couleurs de Petal Maps donnent vie à votre monde

De plus, la dernière mise à jour de Petal Maps rend l'expérience de navigation encore plus intéressante, avec de nouvelles couches d'information pour indiquer la température, les précipitations et les couleurs naturelles du paysage.

Les gens pensent souvent que trouver le bon itinéraire ou essayer de lire une carte est ennuyeux ou fastidieux. Cependant, Petal Maps s'efforce de restituer le monde réel en améliorant l'authenticité et la précision des cartes, afin de rendre l'expérience de navigation digne d'intérêt.

Petal Maps incorpore un large éventail de couches cartographiques - montrant par exemple le terrain et la météo - afin de reproduire les conditions du monde réel. Cela permet aux utilisateurs de visualiser en amont les conditions météorologiques à proximité de la destination et le long de la route et ainsi se préparer en conséquence, sans avoir à ouvrir plusieurs applis météo secondaires - par ex., en préparant leur parapluie s'ils se dirigent vers une zone où il pleut abondamment. En outre, les subtilités ajoutées donnent vie à la carte.

Les utilisateurs peuvent sélectionner différentes couches d'infos météo, comme la température et les précipitations, au moyen de la commande de commutation de couche, située dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de Petal Maps. De là, vous pouvez cliquer sur « Sélectionner la couche », puis choisir « Couche météo » et finalement la couche « Température » ou « Précipitations ».

Petal Maps applique également un système de classification par couleurs qui est fidèle aux environnements réels, rendant ainsi les caractéristiques géographiques comme les plans d'eau, les espaces verts et les montagnes entièrement conformes à la façon dont les utilisateurs perçoivent leur monde. Cela rend la navigation beaucoup plus attrayante, car vous pouvez admirer des paysages pittoresques et de magnifiques étendues naturelles et plus encore depuis votre écran.

Les fonctions personnalisées de Petal Maps améliorent votre expérience de navigation

La dernière mise à jour comprend également des habillages personnalisés pour chacune des quatre saisons - printemps, été, automne et hiver, variant ainsi votre expérience de navigation. Pour passer à un habillage personnalisé, rendez-vous simplement à « Ma Page » pour accéder aux Paramètres et changer le mode d'affichage.

Et si vous voulez en savoir plus sur vos habitudes de voyage, vous pouvez consulter votre propre rapport utilisateur dans Petal Maps. Petal Maps produira un rapport basé sur vos comportements lors de vos déplacements et vous l'enverra périodiquement au moyen de notifications poussées, ce qui vous permettra d'avoir une meilleure idée de vos habitudes de voyage.

En outre, Petal Maps fournit aux utilisateurs le mode « Croisière ». Lorsque la vitesse de défilement de la page d'accueil de Petal Maps excède les 15 km/h et qu'elle dure au-delà de 10 secondes, le mode « Croisière » est déclenché. Une fois ce mode activé, un message vocal vous informe lorsque le système détecte des caméras, des limites de vitesse ou encore des conditions routières particulières devant vous. La navigation s'en trouve simplifiée.

Grâce à ses écrans sophistiqués et intuitifs au premier coup d'oeil, la nouvelle mise à jour de Petal Maps vous guidera dans le droit chemin d'une manière amusante et immersive.

Petal Maps continue d'évoluer pour offrir aux utilisateurs une expérience toujours plus immersive. Avec des couches riches et envoûtantes, ses points de repère en 3D et l'éclairage nocturne, les utilisateurs bénéficient d'une expérience de visualisation cartographique plus réaliste qui les relie au monde qui les entoure.

(Les caractéristiques de Petal Maps peuvent varier selon les pays/régions et sont soumises aux conditions réelles.)

Voici le lien direct vers Petal Maps : https://petalmaps.dre.agconnect.link/pvB6pK

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1851886/image_5022671_10544376.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1851887/image_5022671_10544438.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1851888/image_5022671_10544501.jpg

