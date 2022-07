CGTN : Hong Kong ouvre un nouveau chapitre après 25 ans de prospérité





BEIJING, le 4 juill. 2022 /CNW/ - John Lee, le nouveau leader de la Région administrative spéciale de Hong Kong (RASHK), a commencé sa nouvelle ère en lançant vendredi son compte Weibo, qui marque le 25e anniversaire du retour de Hong Kong en Chine.

« Le lever du soleil, le début d'une nouvelle journée, donne aux gens un sentiment de vigueur », a écrit M. Lee dans sa première publication, ajoutant qu'il partagera son travail et sa vie dans le cadre de sa nouvelle mission sur la plateforme chinoise de médias sociaux ressemblant à Twitter.

« Joignons nos mains et écrivons un nouveau chapitre pour Hong Kong », a-t-il écrit.

M. Lee vient d'être assermenté pour un sixième mandat en tant que chef exécutif de la RASHK. Le président chinois Xi Jinping a administré le serment d'office du nouveau leader lors de la cérémonie inaugurale qui a eu lieu vendredi matin.

Patriotes administrant Hong Kong

L'ancien chef de la sécurité, âgé de 64 ans, a été élu à titre de nouveau chef exécutif de la RASHK dans le cadre du nouveau système électoral amélioré, selon le principe des « patriotes administrant Hong Kong ».

M. Lee a supervisé l'introduction de la Loi sur la protection de la sécurité nationale à Hong Kong en juin 2020, après que le centre financier mondial ait été secoué par des perturbations sociales prolongées en 2019, avec des activités violentes allant du lancer de cocktails Molotov aux attaques contre la police, en passant par la destruction de magasins.

Grâce à l'application de la loi, les résidents de Hong Kong ont été libérés de la peur de la violence et ont retrouvé leur vie paisible, et la ville a rétabli l'ordre et la vitalité économique.

Soulignant ces progrès dans son discours de vendredi, le président Xi a encore une fois insisté sur la mise en oeuvre du principe des « patriotes administrant Hong Kong ».

Il est essentiel de garder le pouvoir d'administrer le RASHK fermement entre les mains des patriotes pour préserver la stabilité et la sécurité à long terme de la ville, a-t-il dit, ajoutant que « ce principe ne devrait jamais être compromis ».

Depuis son retour dans la mère patrie, Hong Kong jouit d'une véritable démocratie, de la compétence globale exercée par les autorités centrales et d'un haut degré d'autonomie dans la RASHK, a-t-il affirmé.

Le système démocratique de la RASHK, qui est conforme à la politique « Un pays, deux systèmes » et au statut constitutionnel de Hong Kong, est propice à la sauvegarde des droits démocratiques des résidents de Hong Kong et au maintien de la prospérité et de la stabilité de la ville, a-t-il souligné.

Des contributions irremplaçables au miracle économique de la Chine

Le président chinois a également salué les contributions irremplaçables de Hong Kong au miracle du développement économique stable, rapide et à long terme de la Chine depuis son retour en 1997.

Hong Kong a été précurseure dans la réforme et l'ouverture de la Chine, et a joué un rôle important de pont et de fenêtre reliant la Chine continentale à d'autres parties du monde, a-t-il mentionné.

La ville s'est activement intégrée au développement global du pays et s'est alignée sur les stratégies nationales de développement, tout en maintenant ses forces en termes de grande liberté, de grande ouverture et de grande compatibilité avec les règles internationales, a-t-il ajouté.

La région a également surmonté toutes sortes de défis et s'est constamment tournée vers l'avenir, a-t-il dit, ajoutant qu'aucun de ces défis, qu'il s'agisse de la crise financière internationale ou de la pandémie de COVID-19, n'a empêché Hong Kong d'aller de l'avant.

Au cours des 25 dernières années, Hong Kong a connu une croissance économique robuste et a maintenu sa position solide en tant que centre financier, maritime et commercial mondial. La ville a été témoin de la croissance rapide du secteur des technologies novatrices et a créé un environnement commercial de calibre mondial.

En outre, les lois préexistantes de Hong Kong ont été préservées et élaborées, et des progrès généralisés ont été constatés dans divers aspects de la société. La vitalité de cette ville cosmopolite a émerveillé le monde entier.

https://news.cgtn.com/news/2022-07-01/Hong-Kong-to-start-a-new-chapter-after-25-years-of-prosperity-1bjpwWDg5YQ/index.html

SOURCE CGTN

Communiqué envoyé le 4 juillet 2022 à 17:44 et diffusé par :