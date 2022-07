Claude Tousignant : Choix libre - Une exposition d'une figure emblématique de l'abstraction





MONTRÉAL, le 4 juill. 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec enthousiasme que l'Arrondissement du Sud-Ouest annonce la tenue de l'exposition Claude Tousignant : Choix libre à la maison de la culture Marie-Uguay, jusqu'au samedi 13 août 2022.

Figure emblématique de l'abstraction au Québec, l'artiste présente une sélection personnelle de ses oeuvres qui s'échelonnent sur plus de 50 ans. Ses peintures et sculptures jouent avec les illusions d'optique et déstabilisent le regard des visiteurs. Une exposition qui nous renvoie à la source de la peinture et qui vibre de couleurs!

Citation : « Inaugurée en 1982, la maison de la culture Marie-Uguay célèbre en 2022 son 40e anniversaire. Cette exposition prestigieuse souligne cet événement mémorable pour notre arrondissement, mais également pour la communauté et les employé.e.s qui contribuent à faire vivre la culture au Sud-Ouest. J'invite la population à venir admirer les oeuvres de M. Tousignant, cet artiste originaire de Montréal, dont les peintures avant-gardistes sont reconnues à travers le monde pour leur esthétique et leurs lignes épurées ».

Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Consultez la page claudetousignant.ca pour en savoir davantage sur l'artiste

Les plasticiens à la place du Marché

Jusqu'au 1er octobre 2022, rendez-vous à la place du Marché pour l'exposition HÉRITAGES PLASTICIENS - COLLECTION DU MUSÉE D'ART DE JOLIETTE. Organisée en parallèle avec Choix libre, cette exposition présente 12 tableaux produits entre les années 1954 et 1988, dont une oeuvre de Claude Tousignant. Issue de la collection du Musée d'art de Joliette, elle réunit ainsi 12 artistes associés au courant des plasticiens, mouvement artistique montréalais dédié à l'abstraction géométrique

Une coproduction du Musée d'art de Joliette et de l'Arrondissement du Sud-Ouest.

