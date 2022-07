La Ville de Cranbrook reçoit des fonds pour revitaliser le parc de la Confédération





Le gouvernement du Canada investit dans toute la Colombie-Britannique pour revitaliser les espaces communautaires et rendre les collectivités plus dynamiques

CRANBROOK, BC, le 4 juill. 2022 /CNW/ - Les espaces publics communs sont au coeur des collectivités du Canada. Ils rassemblent des gens de tous âges et de toutes capacités, soutiennent les entreprises et stimulent les économies locales. À Cranbrook, comme dans de nombreux endroits au Canada, la collectivité est prête à accueillir de nouveau les résidents et les visiteurs dans des parcs et des espaces publics dynamiques.

Le gouvernement du Canada reconnaît que de nombreux espaces publics appréciés sont restés inoccupés pendant que les Canadiens prenaient des précautions pour rester en sécurité. La modernisation des infrastructures communautaires existantes et la construction de nouveaux biens publics aideront les villes et les villages canadiens à offrir un meilleur accès aux programmes et aux installations de loisirs tout en stimulant leur vitalité économique.

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un investissement de 184 750 $ au titre du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) destiné à la Ville de Cranbrook.

Ce financement permettra à la Ville de Cranbrook de revitaliser le parc de la Confédération en améliorant les installations existantes et en en construisant de nouvelles. Le projet comprend l'amélioration des sentiers, la création d'une aire de stationnement et d'une tour d'observation de la faune, la construction d'un quai et de toilettes, ainsi que l'installation de panneaux de signalisation et d'orientation bilingues.

Le FCRC a été lancé en juin 2021. Il accorde un financement de 500 millions de dollars sur deux ans aux agences de développement régional du Canada en vue d'investir dans des projets de construction et d'amélioration d'infrastructures communautaires. Le gouvernement du Canada est déterminé à revitaliser les espaces publics pour les rendre plus sécuritaires, plus verts et plus accessibles. Ces projets stimuleront les économies locales, créeront des emplois et amélioreront la qualité de vie des Canadiens.

Citations

« Cette initiative démontre l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir le développement économique dans les collectivités de tous les coins de la Colombie-Britannique. Nous avons contribué à remettre les petites et moyennes entreprises sur la voie de la reprise. Il est maintenant temps d'investir dans les espaces publics communs qui réuniront les gens en toute sécurité et aideront les collectivités à croître et à prospérer dans l'avenir.

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

"L'un des objectifs principaux de notre plan stratégique est de tirer parti des atouts naturels de notre collectivité et de les améliorer pour que nos résidents et nos visiteurs puissent en profiter. Ce financement contribuera grandement à l'amélioration du parc de la Confédération, à l'instar du travail de revitalisation du parc Idlewild que nous avons effectué ces dernières années. Je suis reconnaissant au gouvernement du Canada pour son soutien à ce projet important pour la ville de Cranbrook."

- Lee Pratt, maire de Cranbrook

Faits en bref

Le financement du FCRC soutient deux grands volets d'activités afin que les collectivités puissent :

adapter les espaces et les biens communautaires pour que ceux-ci puissent être utilisés de manière sécuritaire dans le respect des directives de santé publique locales;



bâtir ou améliorer des espaces communautaires pour encourager les Canadiens à s'engager de nouveau dans leurs collectivités et leurs régions et à les explorer.

Les bénéficiaires admissibles comprennent les organisations à but non lucratif, les administrations rurales, municipales ou régionales, les groupes et communautés autochtones et les organismes du secteur public qui fournissent des infrastructures de type municipal.

La priorité pourrait être accordée aux projets qui encouragent la participation de groupes sous-représentés et qui prennent en considération les défis uniques des collectivités rurales et éloignées;

Liens connexes

Restez branché

Suivez PacifiCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3338

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

Communiqué envoyé le 4 juillet 2022 à 14:44 et diffusé par :