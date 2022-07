Le RREO annonce la finalisation de l'acquisition de la Banque HomeEquity





Ce fantastique investissement dans la Banque HomeEquity facilitera la prochaine phase de croissance et d'innovation de la société.

TORONTO, le 4 juill. 2022 /CNW/ - Le conseil d'administration du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) a annoncé aujourd'hui l'achèvement de l'acquisition, dont l'accord avait été annoncé initialement en septembre 2021, de HOMEQ Corporation (« HomeQ »), la société mère de la Banque HomeEquity, auprès de Birch Hill Equity Partners Management inc. (« Birch Hill ») et des autres actionnaires minoritaires de HomeQ.

L'acquisition de HomeQ par le RREO s'inscrit dans la vision à long terme de l'organisation, qui souhaite investir dans des sociétés de services financiers canadiennes prospères comme la Banque HomeEquity qui s'efforce de répondre aux besoins des retraités canadiens grâce à des approches innovantes de création de richesse et de sécurité financière.

« Nous sommes enthousiastes à la perspective de soutenir la croissance de la Banque HomeEquity et nous croyons en son potentiel extraordinaire, » a affirmé Jeff Markusson, directeur général des services financiers et des capitaux privés du RREO. « Leurs perspectives de croissance sont exceptionnelles, leur proposition de valeur se veut convaincante et leur équipe de gestion est de grande qualité, et ils partagent notre vision qui est celle d'améliorer la qualité de vie des retraités canadiens. »

La Banque HomeEquity est le chef de file du marché canadien des hypothèques inversées et s'enorgueillit de son produit phare, l'Hypothèque inversée CHIP. La valeur du portefeuille total de prêts hypothécaires inversés géré par la Banque HomeEquity s'élève actuellement à 5,7 milliards de dollars.

Depuis 35 ans, la Banque HomeEquity aide les Canadiens de 55 ans et plus à accéder à la valeur nette de leur propriété, afin de pouvoir continuer d'y demeurer. Elle est bien positionnée pour enregistrer une croissance soutenue, alors que de plus en plus de Canadiens approchent l'âge de la retraite et cherchent des solutions pour créer des revenus et de la richesse. De fait, elle a octroyé pour la première fois de son histoire plus de 1 milliard de dollars en prêts hypothécaires inversés en 2021. Ce jalon représente une hausse de 28 % par rapport à 2020.

« Nous sommes extrêmement fiers de la confiance et de l'investissement du RREO dans notre entreprise et dans notre vision », a souligné Steven Ranson, président et chef de la direction de la Banque HomeEquity. « Nous continuerons de nous efforcer de combler les besoins des propriétaires canadiens de 55 ans et plus en leur proposant des solutions de planification financière novatrices. Je tiens également à remercier Birch Hill pour son appui indéfectible à l'égard des objectifs et des réalisations de la Banque HomeEquity au cours des neuf dernières années. »

Le RREO a été conseillé par Valeurs mobilières TD sur le plan financier et par le cabinet Blake, Cassels & Graydon sur le plan juridique. De son côté, HomeQ a fait appel aux conseillers juridiques de Torys S.E.N.C.R.L.

À propos de la Banque HomeEquity

La Banque HomeEquity est une banque canadienne de l'annexe I qui offre une gamme de solutions d'hypothèques inversées, dont son produit phare, l'Hypothèque inversée CHIPMC. L'entreprise a été fondée il y a plus de 35 ans pour répondre aux besoins financiers des Canadiens qui souhaitaient accéder à la valeur nette de leur plus gros actif : leur propriété. La Banque s'est engagée à donner aux Canadiens de 55 ans et plus les moyens de vivre la retraite qu'ils méritent dans le foyer qui leur est cher. La Banque HomeEquity est une société financée par capital-risque du conseil d'administration du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO), un investisseur mondial qui fournit un revenu de retraite à 333 000 enseignants actuels et retraités de l'Ontario. Pour obtenir plus de renseignements, consultez www.chip.ca.

À propos du RREO

Le conseil d'administration du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) est un investisseur mondial avec un actif net de 241,6 G$ CA en date du 31 décembre 2021. Nous investissons dans plus de 50 pays et dans des actifs diversifiés, des actions jusqu'à l'immobilier, en passant par l'infrastructure et les entreprises en croissance, afin de fournir un revenu de retraite aux 333 000 enseignants actuels et retraités de l'Ontario.

Avec des bureaux à Hong Kong, à Londres, à San Francisco, à Singapour et à Toronto, nos quelque 350 professionnels des placements apportent une vaste expertise dans des secteurs allant de l'agriculture à l'intelligence artificielle. Nous sommes un régime de retraite à prestations déterminées par capitalisation intégrale et nos gains annuels nets se chiffrent à 9,7 % depuis la création du régime en 1990. Chez RREO, nous ne faisons pas qu'investir pour générer des revenus, nous investissons pour forger un avenir meilleur pour les enseignants que nous servons, les entreprises que nous soutenons et le monde dans lequel nous vivons. Pour en savoir plus, consultez otpp.com et suivez-nous sur Twitter @OtppInfo.

