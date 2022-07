L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Émetteur : Alturas Minerals Corp. Symbole à la Bourse de croissance TSX : ALT Suite à l'avis de la BC-TSX daté du : 2022-07-29 Motif : En attente de la réception et de l'examen de la...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Hakken Capital Corp. Symbole à la Bourse de croissance TSX : HAKK.P Les titres : Oui Motif : À la demande de la société en attendant une nouvelle Heure de la suspension (HE) : 12 h 04...

Le conseil d'administration du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) a annoncé aujourd'hui l'achèvement de l'acquisition, dont l'accord avait été annoncé initialement en septembre 2021, de HOMEQ Corporation...

Aujourd'hui, Placements Empire Vie Inc. a annoncé la nomination de Paul Holba, CFA, à titre de chef des placements. M. Holba se joint également à l'équipe de la haute direction de la société mère L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie). ...