Le gouvernement du Canada annonce quatre nominations et un renouvellement de mandat au Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail





GATINEAU, QC, le 4 juill. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à nommer en poste des candidats hautement qualifiés capables de servir au mieux les intérêts des Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a annoncé quatre nominations et un renouvellement de mandat au Conseil des gouverneurs du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST).

Brenda Baxter - nommée à la présidence du CCHST pour un mandat de cinq ans

- nommée à la présidence du CCHST pour un mandat de cinq ans Jenna Brookfield - nommée gouverneure représentant les employés pour un mandat de quatre ans

- nommée gouverneure représentant les employés pour un mandat de quatre ans Debbie Molloy - nommée gouverneure représentant les Territoires du Nord-Ouest pour un mandat de quatre ans

- nommée gouverneure représentant les Territoires du Nord-Ouest pour un mandat de quatre ans Gail Boland - nommée gouverneure représentant Terre-Neuve-et- Labrador pour un mandat de quatre ans

- nommée gouverneure représentant Terre-Neuve-et- pour un mandat de quatre ans James Hall - nommé à nouveau gouverneur représentant le Manitoba pour un mandat de quatre ans.

Le CCHST a été créé en 1978 par la Loi sur le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail. Il vise à promouvoir le mieux-être des travailleurs canadiens en leur offrant de l'information, de la formation, des systèmes de gestion et des solutions qui appuient les programmes de santé, de sécurité et de mieux-être. Le Conseil des gouverneurs tripartite - qui représente les gouvernements (fédéral, provinciaux et territoriaux), les employeurs et les syndicats - contribue à la prestation d'un service en matière de santé et de sécurité au travail fiable et complet, et assure une approche équilibrée aux questions de santé et de sécurité au travail.

Citation

« Je tiens à féliciter les personnes nommées et je me réjouis à l'idée de travailler avec elles. Leurs connaissances et leur expertise seront un atout pour le Conseil des gouverneurs tripartite du CCHST. Ensemble, nous pouvons rendre nos milieux de travail plus sûr, plus justes et plus inclusifs, et nous le ferons. »

- Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr.

Les faits en bref

Comme le souligne la Loi sur le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, le Conseil des gouverneurs compte 22 sièges. Treize sièges sont réservés aux provinces et aux territoires, quatre aux groupes d'employeurs et quatre aux groupes d'employés et un à la présidence, qui représente normalement la compétence fédérale.

le Conseil des gouverneurs compte 22 sièges. Treize sièges sont réservés aux provinces et aux territoires, quatre aux groupes d'employeurs et quatre aux groupes d'employés et un à la présidence, qui représente normalement la compétence fédérale. En 2016, le gouvernement du Canada a mis en oeuvre un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite pour la sélection des membres du Conseil des gouverneurs.

