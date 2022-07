AVIS AUX MÉDIAS - La députée Ruby Sahota fera une annonce d'aide financière à CRITUC à l'appui des transports en commun à faibles émissions





BRAMPTON, ON, le 4 juill. 2022 /CNW/ - Au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, la députée Ruby Sahota, en compagnie de Rory Nisan, conseiller municipal pour la région de Halton et membre du conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités; de Martin Medeiros, conseiller régional et adjoint au maire de Brampton; de Marianne Meed Ward, mairesse de Burlington; et de Josipa Petruni?, présidente et chef de la direction de CRITUC, fera une annonce concernant les transports en commun à faibles émissions à Brampton (Ontario).

Un point de presse suivra.

Date : Mardi 5 juillet 2022 Heure : 10 h HAE Lieu : Brampton Transit's Sandalwood Facility

130 Sandalwood Pkwy

Brampton (Ontario) L7A 1 A8

Nota : Les personnes qui souhaitent assister à l'événement sont priées de respecter les règles de santé publique en vigueur dans la province. Veuillez cependant vous abstenir de vous y présenter si vous vous sentez malade ou ressentez des symptômes de la COVID-19.

SOURCE Ressources naturelles Canada

